چشمه براکی تراپی ید- 125 برای درمان تومورهای مغزی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انرژی اتمی، این چشمه پرتوزا در بیماران دارای تومور مغزی با آهنگ رشد پایین قابل استفاده بوده و از طریق جراحی استریوتاکتیک که نوعی روش روش جراحی برای هدایت دقیق چشمه پرتوزا به درون بافت سرطانی مغز می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

چشمه کپسوله حاوی ماده رادیواکتیو ید - 125 دارای اندازه ای معادل نصف یک دانه برنج می باشد (به طول 4.8 میلیمتر و قطر 8/. میلیمتر) رادیو اکتیویته ای معادل 10 میلی کوری دارد.

لازم به ذکر است تاکنون 10 مورد کاشت چشمه پرتوزای ساخت داخل طی مدت یک سال به وسیله پزشکان بیمارستان شهدای تجریش انجام شده و نتایج موفقیت آمیز بوده است.