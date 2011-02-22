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۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

حجت‌الاسلام رهبر:

اختلافات اصلی جهان اسلام ریشه در مسائل وهابیت دارد

اختلافات اصلی جهان اسلام ریشه در مسائل وهابیت دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اختلافات کنونی و اصلی جهان اسلام، ریشه در مسائل موجود در فرقه وهابیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اتحاد شیعه و سنی، عامل بقای کشورهای مسلمان است، افزود: اتحاد شیعیان و اهل سنت عامل بقای کشورهای مسلمان و تخریب کشورهای قرار گرفته زیر سلطه کشورهای استکباری است.

وی با اشاره به سپری شدن هفته وحدت و برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، اظهار داشت: کنفرانس وحدت اسلامی بعد از تعیین هفته وحدت از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران برپا شد و نزدیک به 20 سال است که این کنفرانس به منظور تقویت وحدت کشورهای اسلامی برگزار می‌شود.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های برپایی کنفرانس‌ها و نشست‌های اسلامی و تقریب مذاهب، تصریح کرد: کشورهای اسلامی با برپا کردن کنفرانس‌ها و نشست‌های این چنینی می‌توانند مانع نفوذ دشمنان شده و اتحاد جهان اسلام را تقویت کنند.

وی با بیان اینکه مستکبران در تلاش هستند تا با ایجاد بدبینی‌هایی، موجب بروز تفرقه در میان کشورهای اسلامی شوند، اضافه کرد: منشا اختلافات اصلی جهان اسلام ریشه در مسائل فرقه وهابیت دارد و وحدت شیعه و سنی امری غیر قابل انکار است.

حجت‌الاسلام رهبر با تاکید بر اینکه وحدت شیعیان و اهل سنت عامل تخریب کشورهای استکباری به شمار می‌رود، بیان داشت: مسلمانان باید تلاش کنند تا از مواضع تفرقه‌انگیز فاصله گرفته و از این طریق شرایط را برای بروز پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی و اقتصادی فراهم کنند.

به گزارش مهر، کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با موضوع راهکارهای اندیشه‌ای و کاربردی تحقق تقریب مذاهب اسلامی با حضور بیش از ۲۰۰ شخصیت و متفکر از ۵۷ کشور، به همراه جمعی از مقام‌های علمی و فرهنگی کشور از ۳۰ بهمن ماه به مدت سه روز از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برپا شد.

کد مطلب 1259092

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