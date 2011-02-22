اختلافات اصلی جهان اسلام ریشه در مسائل وهابیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجتالاسلام محمدتقی رهبر ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اتحاد شیعه و سنی، عامل بقای کشورهای مسلمان است، افزود: اتحاد شیعیان و اهل سنت عامل بقای کشورهای مسلمان و تخریب کشورهای قرار گرفته زیر سلطه کشورهای استکباری است.
وی با اشاره به سپری شدن هفته وحدت و برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، اظهار داشت: کنفرانس وحدت اسلامی بعد از تعیین هفته وحدت از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران برپا شد و نزدیک به 20 سال است که این کنفرانس به منظور تقویت وحدت کشورهای اسلامی برگزار میشود.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگیهای برپایی کنفرانسها و نشستهای اسلامی و تقریب مذاهب، تصریح کرد: کشورهای اسلامی با برپا کردن کنفرانسها و نشستهای این چنینی میتوانند مانع نفوذ دشمنان شده و اتحاد جهان اسلام را تقویت کنند.
وی با بیان اینکه مستکبران در تلاش هستند تا با ایجاد بدبینیهایی، موجب بروز تفرقه در میان کشورهای اسلامی شوند، اضافه کرد: منشا اختلافات اصلی جهان اسلام ریشه در مسائل فرقه وهابیت دارد و وحدت شیعه و سنی امری غیر قابل انکار است.
حجتالاسلام رهبر با تاکید بر اینکه وحدت شیعیان و اهل سنت عامل تخریب کشورهای استکباری به شمار میرود، بیان داشت: مسلمانان باید تلاش کنند تا از مواضع تفرقهانگیز فاصله گرفته و از این طریق شرایط را برای بروز پیشرفتهای اقتصادی، سیاسی و اقتصادی فراهم کنند.
به گزارش مهر، کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با موضوع راهکارهای اندیشهای و کاربردی تحقق تقریب مذاهب اسلامی با حضور بیش از ۲۰۰ شخصیت و متفکر از ۵۷ کشور، به همراه جمعی از مقامهای علمی و فرهنگی کشور از ۳۰ بهمن ماه به مدت سه روز از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برپا شد.
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