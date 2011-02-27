260 هزار نفر از هنرمندان البرز آموزش مشاغل خانگی می بینند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در راستای اجرای مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری دولت در استان البرز 260 نفر از هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در همایش کارگاه آموزش مشاغل خانگی شرکت می کنند.

این کارگاه آموزشی به صورت سه روز، در فروردین 1390 به منظور ساماندهی مشاغل خانگی و ثبت نام در سایت مشاغل خانگی ، بهره مندی از تسهیلات بیمه ای ، وام و همچنین ایجاد بازارچه های تقاضا برای عرضه محصولات تولید شده برگزار خواهد شد.

علاقمندان دوره های کارآفرینی و مهارت کسب وکار را فرا می گیرند

دوره آموزش کارآفرینی و مهارت کسب وکار توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرزبرای علاقمندان از امروز تا 14 اسفندماه 89 در سالن اجتماعات این اداره کل واقع در ضلع جنوب غربی چهارراه مصباح برگزار می شود.

علاقمندان می توانند جهت شرکت در این دوره رایگان تا پایان ساعت اداری با شماره تلفن 2757105 معاونت صنایع دستی تماس حاصل فرمایند .

علاقمندان دراین دوره آموزش پس از گذراندن 50 ساعت آموزش گواهینامه معتبر دریافت می کنند.