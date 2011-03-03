گمرک اهواز تخلیه و در اختیار شهرداری قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید جعفر حجازی شامگاه چهارشنبه در جلسه ساماندهی رودخانه کارون اظهار داشت: طبق توافقاتی که چند روز قبل با مسئولین گمرک صورت گرفت، قرار است گمرک واقع در شهرستان اهواز تخلیه شود.

وی افزود: این مکان که در منطقه امانیه و در کنار ساحل رودخانه کارون واقع شده و می تواند مکانی مناسب برای اجرای طرح های فرهنگی و تفریحی برای شهرستان اهواز باشد.

حجازی تصریح کرد: پس از تخلیه این گمرک، این مکان در اختیار شهرداری اهواز قرار می گیرد تا برای اجرای برخی طرح های مناسب و اختصاص آن به برخی اماکن اقداماتی انجام دهد..

استاندار خوزستان با انتقاد از محل استقرار فروشگاه رفاه در ساحل رودخانه کارون در اهواز گفت: آن زمان که مقدمات احداث این فروشگاه در حال انجام بود من که در آن موقع معاون عمرانی استاندار بودم به شدت به آن مخالفت کردم و حتی احداث آن را برای یک سال به تاخیر انداختم.

وی اضافه کرد: ولی با این وجود مسئولین وقت با آقای مقیمی استاندار آن زمان خوزستان مذاکره کردند و توانستند نظر مثبت وی برای احداث این فروشگاه را جلب کنند.

حجازی با اشاره به اینکه منطقه ای که فروشگاه رفاه در آن واقع شده به نوعی فیلتر تصفیه هوای مرکز شهر اهواز محسوب می شود، تصریح کرد: شهرداری دیگر نباید اجازه دهد ساخت و ساز بیش از این که هست در این منطقه احداث شود و باید به برخی پروژه های در حال ساخت زمینی دیگر اختصاص داد که برای این کار گمرک اهواز پس از تخلیه شدن در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

استاندار خوزستان همچنین در خصوص رفع موانع و افراد معارض حریم بستر رودخانه کارون در اهواز گفت: شهرداری اهواز با افراد و اشخاص حقیقی و معاون عمرانی استاندار با شرکت های دولتی مستقر در حریم بستر مذاکره و نسبت به انتقال آنها به مکانی دیگر اقدام لازم صورت می گیرد.

همچنین در این مراسم معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه به شهرهایی که در کنار رودخانه قرار می گیرند «شهررود» گفته می شود، اظهار داشت: 34 شهررود در استان خوزستان وجود دارد که برای ساماندهی سواحل آن و تعیین حریم بستر قانونی و مصوب تلاش های فراوانی صورت گرفته است.

فتح الله دهکردی افزود: با وجود اینکه در برخی شهرهای استان حریم بستر کوچک تر شد ولی در اهواز 258 هکتار به حریم بستر افزوده شود تا تبدیل به اماکن رفاهی و تفریحی شود.

وی تصریح کرد: برای اصلاح حریم بستر رودخانه کارون در شهرهای مختلف خوزستان 53 جلسه کارشناسی صورت گرفته که 27 جلسه از آن متعلق به رودخانه کارون در شهرستان اهواز می باشد. همچنین برای این کار 400 استعلام مختلف از بخش های حقیقی و حقوقی گرفته شد.

دهکردی تصریح کرد: مهمترین بخش تعیین حریم بستر رودخانه کارون در شهرستان اهواز به امکان توسعه حرم مطهر علی ابن مهزیار اهواز باز می گردد و در حریم جدید این امکان برای اداره کل اوقاف فراهم شده است.

