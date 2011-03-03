مشکلی برای تامین ارزاق عمومی در گلستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح پنجشنبه در نشست بازرگانی گلستان افزود: در آستانه سال جدید، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در استان برگزار می شود که دستگاههای مرتبط باید همکاری لازم را در برپایی مطلوب نمایشگاهها با سازمان بازرگانی را داشته و امکان دسترسی آسان مردم به ارایه خدمات را فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به نظارت مناسب بر بخش های مختلف بازار در استان اظهار داشت: در ارزیابی های وزارت بازرگانی و کشور، گلستان جزو پنج استان هایی بوده که باتلاش اصناف وسازمان بازرگانی استان ثبات قیمت کالا وخدمات را داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بحث کنترل و نظارت را در ایام نوروز مهم ارزیابی کرد و گفت: تامین ارزاق عمومی، نظارت و کنترل بر بازار و قیمت ها و ارائه خدمات مناسب به مسافران نوروزی در این ایام ضروری است.

استاندار در این نشست، همچنین بر لزوم ثبات بازار تخم مرغ و کاهش قیمت آن، ساماندهی مرغداری ها و ارائه کمک به واحدهای مرغداری (منوط به داشتن بیمه) تاکید کرد.