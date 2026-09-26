لهونی: اقدامات پیشگیرانه مدیریت بحران کردستان به زمان بارش موکول نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران کردستان اظهار کرد: دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور وظایف دستگاه‌های مختلف را به‌صورت مشخص تعیین کرده و مدیران دستگاه‌ها مسئول اجرای این دستورالعمل در مجموعه خود هستند.

وی افزود: تصمیمات و اقدامات مرتبط با مدیریت بحران باید در چارچوب همین دستورالعمل انجام شود و در مواردی که نیاز به تصمیم جدید وجود دارد، موضوع از طریق شورای هماهنگی مدیریت بحران استان بررسی و ابلاغ شود.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه در شهرها و روستاها بیان کرد: شهرداری‌ها باید از همین حالا نسبت به پاکسازی کانال‌ها و مسیرهای عبور آب اقدام کنند و راهداری نیز پل‌ها و آبروهای واقع در مسیر جاده‌ها را بررسی و برای رفع موانع احتمالی اقدام کند.

لهونی ادامه داد: زمانی که بارندگی آغاز شود، فرصت اقدامات پیشگیرانه کاهش می‌یابد؛ بنابراین دستگاه‌های خدماتی باید پیش از شروع بارش‌ها آمادگی لازم را ایجاد کنند.

وی همچنین خواستار شناسایی و بررسی وضعیت واحدهای مسکونی واقع در نقاط پرخطر شد و گفت: اگر سکونت در برخی نقاط می‌تواند جان مردم را در زمان بارندگی تهدید کند، شهرداری‌ها در شهرها و دهیاری‌ها در روستاها باید نسبت به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی ساکنان اقدام کنند.

استاندار کردستان افزود: در مواقعی که خطر متوجه یک نقطه باشد، اطلاع‌رسانی به ساکنان باید به شکل مؤثر انجام شود و در صورت نیاز از ظرفیت آتش‌نشانی و بلندگوهای محلی برای هشدار به مردم استفاده شود.

تشکیل کمیته ویژه برای مدیریت احتمال قطعی گاز

لهونی در ادامه با اشاره به چالش احتمالی تأمین گاز در برخی مناطق استان اظهار کرد: برای مدیریت این موضوع باید کمیته‌ای ویژه با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود و مسائل شهرستان‌هایی که احتمال بروز مشکل در آنها وجود دارد، به‌صورت تخصصی بررسی شود.

وی افزود: شرکت گاز، شرکت نفت، شرکت برق، جمعیت هلال احمر، فرمانداران شهرستان‌های مربوطه، اداره‌کل مدیریت بحران و معاونت هماهنگی امور عمرانی از جمله مجموعه‌هایی هستند که باید در این کمیته حضور داشته باشند و در صورت نیاز سایر دستگاه‌ها نیز به آن اضافه شوند.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت پشتیبانی مالی از اقدامات این کمیته گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز برای بررسی و تأمین پشتیبانی مالی مورد نیاز در این موضوع حضور داشته باشد.

لهونی پیشنهاد کرد نخستین جلسه این کمیته به‌صورت میدانی در شهرستان دیواندره برگزار شود تا وضعیت موجود از نزدیک بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی با اشاره به احتمال بروز مشکل در تأمین گاز شهرستان دیواندره گفت: مردم باید از شرایط احتمالی آگاه باشند و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند از غافلگیری و ایجاد بحران در زمان وقوع قطعی جلوگیری کند.

استاندار کردستان تأکید کرد: اگر احتمال قطعی گاز وجود دارد، باید موضوع به‌صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود تا خانوارها فرصت داشته باشند تمهیدات لازم را برای تأمین وسایل گرمایشی جایگزین و سوخت مورد نیاز خود فراهم کنند.

لهونی همچنین بر ضرورت پیش‌بینی ذخیره سوخت در شهرستان تأکید کرد و گفت: در صورت همزمانی اختلال در گاز با نامساعد شدن وضعیت محورهای مواصلاتی، ممکن است انتقال سوخت با مشکل مواجه شود؛ بنابراین باید ذخیره کافی در همان شهرستان پیش‌بینی شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، جلوگیری از غافلگیری و کاهش پیامدهای احتمالی بحران است و دستگاه‌های مسئول باید پیش از وقوع هرگونه مشکل، وظایف خود را به‌صورت عملیاتی دنبال کنند.

وی همچنین به کاهش ۸۵ درصدی سطح مناطق درگیر اطفای حریق استان پرداخت و این رقم را امری اساسی دانست و گفت: امیدواریم در سال آینده شاهد کاهش صد درصدی اطفای حریق در عرصه منابع طبیعی استان باشیم.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به حادثه تانکر سوخت پلیس راه سنندج و لزوم بررسی عوامل ایجاد این حادثه بیان کرد: باید دلایل وقوع این حادثه و پیشگیری از آن مورد توجه ستاد مدیریت بحران استان باشد.

همراهی مردم در همه سختی‌ها به ویژه دوران جنگ رمضان ستودنی است

لهونی‌ گفت: مردم کردستان همراهی بسیار موثری در همه عرصه ها به ویژه در زمان سخت جنگ رمضان داشتند و کمک کردند آرامش در استان حاکم شود اکنون نیز از شرایط جنگی عبور نکرده‌ایم و مردم ما سختی‌ها و کمبودهای شرایط را درک می‌کنند اما از تبعیض گلایه دارند.

وی ضمن تاکید بر پیشگیری از ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه های عرضه سوخت و لزوم نظارت جدی بر این موضوع افزود: عرضه سوخت در جایگاه‌ها باید به دست مصرف کننده واقعی برسد و اکیپ‌های نظارتی بر جایگاه‌ها باید تقویت شود.

وی بر لزوم اصلاح مسیر تاکید کرد و یادآور شد: اقدامات اصلاحی باید در بلند مدت مشهود باشد و طرحی ارائه شود و کمک کند تا سهمیه سوخت استان در موارد اضطراری بین مصرف کنندگان واقعی توزیع شود تا مانع قاچاق سوخت شود.

استاندار کردستان تصریح کرد: در صورت لزوم باید سهمیه سوخت اضطراری استان همزمان با نحوه توزیع سوخت افزایش یابد.

لهونی‌ به سازه‌های آبخیزداری توسط منابع طبیعی پرداخت و گفت: نیاز است در ورودی شهرها احداث این سازه‌ها در دستورکار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: کمیته اطلاع رسانی و آموزشی باید در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان کردستان فعال شود تا به صورت تخصصی ورود به این دو موضوع ورود شود و مردم نسبت به حوادث غیرمترقبه و طبیعی، آگاه و آشنا شوند.