دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین و آکادمی روسیه تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، این تفاهم نامه برای تبادل دانشجو، استاد و اطلاعات علمی، فراهم کردن فرصت های مطالعاتی دوجانبه با هدف گسترش مشترکات بین دو کشور از جمله همکاری های آموزشی، پژوهشی با آکادمی آینده پژوهی کشور روسیه امضا شده است.

عبدالعلی آل بویه سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در این باره اظهار داشت: به منظور تبادل فرهنگی بین دانشگاههای ایران و روسیه سال آینده همایش بین المللی چشم انداز ایران و روسیه در قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین نخستین دانشگاه خاورمیانه است که دوره دکترای آینده پژوهی را از سال 1387 در این مرکز دانشگاهی راه اندازی کرده است.

آل بویه تصریح کرد: در حال حاضر 20 دانشجو در مقطع دکتری در رشته آینده پژوهی این دانشگاه تحصیل می کنند.

سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین همچنین از امضای تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه اسلامی مسکو و دانشگاههای فدرال، آکادمی علوم و تربیت معلم قازان ایالت تاتارستان روسیه خبر داد.