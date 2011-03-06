دستگاه قضایی اسلام برترین دستگاه قضایی دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس کانون وکلای استان در سخنانی با بیان اینکه اجرای عدالت براساس مشی اسلامی با اسقبال جهانی مواجه است، اظهار داشت: این در حالیست که مشی غربی در این زمینه رو به فروپاشی است.

وی با اشاره به آیه هشتم سوره مبارکه مائده، عنوان کرد: در این آیه چهار اندرز و یک هشدار مورد تاکید قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد کار کردن برای خدا، گواهی دادن به عدالت، پرهیز از حب و بغض و افراط و تفریط و دلبستگی‌ها و رعایت عدالت را از جمله اندرزهای این آیه شریفه برشمرد و عنوان کرد: همچنین خداوند متعال در این آیه هشدار داده است که از خدا بترسید و بدانید که خداوند بر آنچه که انجام می‌دهید آگاه و با خبر است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به جامع بودن دستورات دین مقدس اسلام برای اجرای عدالت، گفت: کانون وکلا باید در اجرای عدالت بر پایه اسلام عمل کند.

وی خطاب به وکلا و قضات حاضر در جلسه تصریح کرد: توجه داشته باشید که مبانی غرب در این حوزه پوسیده است و دنباله‌رو غرب، ورشکستگان سیاسی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد دستگاه قضایی اسلام را برترین دستگاه قضایی دنیا برشمرد و بیان داشت: مشی ما در اجرای عدالت باید بر پایه اسلام باشد چرا که روش‌های غیر دینی به زباله‌دان تاریخ ریخته شده‌اند.

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به منزلت حرفه وکالت، عنوان کرد: وکلا باید افرادی دانا، بصیر، معتمد، آگاه، با تقوا و با شخصیت باشند چرا که وکیل از جایگاه بالایی برخودار است.

وی با تاکید بر اینکه وکلا باید مدافع ارزش‌ها باشند و برای تحقق آنها پافشاری کنند، ادامه داد: دذر صورت تحقق این امر جایگاه وکلا در جامعه برای مردم روشن می‌شود.