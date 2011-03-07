به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی در همایش طرح میزان گفت: در سال آینده هیچ ممنوعیتی برای صادرات وجود نخواهد داشت، چراکه عزم دولت بر این است که صادرات به سقف 45 میلیارد دلار برسد، این درحالی است که دولت اعتقاد دارد که ایران باید در زمینه تجارت، حرف اول منطقه را بزند.

معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: نرخ سود بانکی به طور قطع، در سال آینده کاهش خواهد یافت و این کاهش نرخ سود بانکی در جلسه سه‎شنبه جاری شورای پول و اعتبار تصویب خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای بهتر شدن روند تامین مالی پروژه ها، نرخ سود بانکی در سال آینده کاهش می یابد این درحالی است که اقتصاد ایران بزرگترین پس‌انداز را در سطح دنیا دارد که البته دولت هم برای آن برنامه ریزی کرده است، به نحوی که سال آینده با ساماندهی اوراق مشارکت، انتقال و تامین اوراق مشارکت در بازار سرمایه و بورس صورت می‌گیرد.

وی اظهار داشت: هر واحد تولیدی می‌تواند نسبت به انتشار اوراق مشارکت خود از بورس تقاضانامه درخواست کند و اگر کسی بخواهد اوراق مشارکت را بفروشد می‌تواند این کار را در بورس انجام دهد.

به گفته آقامحمدی، در سال آینده نان صنعتی به صورت سفارشی با انواع چانه‌های مورد درخواست مصرف کننده توزیع می‌شود.

