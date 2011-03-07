از صفر تا صد در ساخت مترو به خودکفایی رسیده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی با اشاره به این شعر اقبال لاهوری (ما زنده به آنیم که آرام نگیریم؛ موجی که آسودگی ما عدم ما است) گفت: من به این شعر علاقه بسیاری دارم و آن را سرلوحه کارهای خود قرار داده ام و امیدوارم آرامش در من ایجاد نشود و به تلاش خود در هر جایی که امکان پذیر است ادامه دهم.

مدیرعامل سابق مترو تهران خاطرنشان کرد: یکی از درخواست های شهردار تهران از ما این بود که یک خط مترو را به صورت BOT یعنی کاملا توسط بخش خصوصی ساخته و به بهره برداری برسانیم که باید بگویم این کار سختی است.

عادت به تخریب گذشته داریم

وی با اشاره به تاسیس اولین قطار شهری تهران گفت: ما کمتر به تاریخ مان توجه می کنیم و عادت کرده ایم برای توجیه خود گذشته را تخریب کنیم. اما درسال 1266 قراردادی با فرانسوی ها منعقد شده تا قطار شهری بین تهران و شاه عبدالعظیم در شهر ری ساخته شود.

وی افزود: اجرای این خط بر اساس قرارداد یک صفحه ای انجام شد در حالیکه اگر ما امروز بخواهیم چنین کاری را انجام دهیم شاید باید قراردادی 10 هزار صفحه ای بنویسیم.

وی تاکید کرد: پیش از مدیریت من آقای ابراهیمی 11 سال برای مترو زحمت کشیدند و زیربناهایی را فراهم کردند که سبب شد ما بتوانیم یک سال پس از ورود به این مجموعه نسبت به افتتاح اولین ایستگاه ها اقدام کنیم.

وی با اشاره به سخنان معظم رهبری در خصوص توسعه مترو،گفت: ایشان در بازدیدی که از مترو داشتند، فرمودند: خداوند متعال به دل برادر عزیزمان آقای هاشمی انداخت که ایشان این قضیه را مطرح کردند و در واقع ایشان بودند باعث شدند این کار شروع شود.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس آن دوره مانند آقای شیبانی از کسانی بودند که در کنار هاشمی رفسنجانی برای مترو تلاش زیادی کردند.

هاشمی تصریح کرد: در سال 87 شهردار تهران توانست اعلام کند که از صفر تا صد ساخت مترو در تهران بومی شده که این افتخاری برای جمهوری اسلامی است.

موفقیت های مترو رسانه ای شود

وی ادامه داد: صدا و سیما و روزنامه ها باید به این افتخار بپردازند، این افتخار مانند افتخاراتی که در صدا و سیما مطرح می شود و مردم آن را حس و لمس نمی کنند مانند ساخت موشک و قمر مصنوعی افتخاری است که کاملا برای مردم ملموس است و مردم هر روز با مترو سر و کار دارند.

مدیر عامل سابق مترو تهران با بیان اینکه در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک در تهران باید 430 کیلومتر مترو در طول 10 تا 15 سال آینده به بهره برداری برسد، گفت: آنچه در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است احداث کامل شبکه پیش بینی شده مترو است اما تنها 7 خط مترو به تصویب شواری عالی ترافیک رسیده است که امیدواریم سایر خطوط نیز به تصویب رسیده و احداث شوند تا شبکه ای منسجم از خطوط مترو در شهر داشته باشیم و بتوانیم خدمات رسانی مناسبی به شهروندان ارایه کنیم.

محسن هاشمی تصریح کرد: من در سال 84 نیز به فکر رفتن از مترو بودم که با آمدن شهردار تهران به آینده مترو امیدوار شدیم چون یکباره وی این موضوع را مطرح کردند که باید به جای سالی دو کیلومتر مترو سالانه 15 کیلومتر مترو بسازیم که این حرف در ابتدا به نظر همکارانم غیر ممکن می آمد اما امروز به جایی رسیدیم که قادریم حتی سالانه 30 کیلومتر مترو احداث و به بهره برداری برسانیم.

مدیر عامل سابق مترو تهران و حومه با اشاره به اینکه اکنون 125 کیلومتر مترو در 4 خط با 800 واگن در حال خدمات رسانی به مردم است گفت: امروز به جایی رسیده ایم که قادریم هر ماه یک ایستگاه جدید را به بهره برداری برسانیم.

وی همچنین در مورد ورود واگن های حفار اتوماتیک به خطوط مترو گفت: با استفاده از 4 دستگاه حفار اتوماتیک که حفر تونل های مترو را به عهده دارند قادریم که روزانه 60 متر و در سال 20 کیلومتر مترو احداث کنیم.

افتتاح سه ایستگاه جدید تا ابتدای سال90

هاشمی خاطر نشان کرد: با استفاده از دستگاه های حفار اتوماتیک هزینه احداث تونل برای مترو حتی از هزینه ساخت پل ارازنتر در می آید، ضمن اینکه سرعت ساخت نیز بسیار بیشتر می شود و با کیفیت بالاتر کارها پیش می رود و دیگر ضرورتی ندارد که ما به فکر احداث خطوط قطار شهری در سطح شهر و یا هوایی باشیم.

وی ادامه داد: تا پایان امسال قادریم سه ایستگاه شیخ الرییس ،استاد معین و میدان ولیعصر را به بهره برداری برسانیم.

نحسی سیزده برای هاشمی

وی در مورد استعفای خود گفت: یکی از دوستان می گفت امسال سیزدهمین سال مدیریت توست و 13 نحس است و استعفا می دهی، من به این چیزها اعتقاد ندارم ولی جالب است بدانید که من در 13 اسفند ماه استعفا دادم و خبر استعفای من نیز در سایت تهران سما در ساعت 13:37 دقیقه کار شد.

وی ادامه داد : باید از تمام کسانی که در این مدت با مجموعه مترو همکاری داشتند و تلاش های زیادی کردند تشکر کنم و امروز بدترین و غمگین ترین موضوع برای من دور شدن از همکاران و پرسنل این مجموعه است.

هاشمی گفت: در طول 17 سال همکاری با مجموعه مترو هیچگاه موقعیتی پیش نیامد که بگوییم کسی از مجموعه خارج شود و از تمام همکاران معذرت می خواهم اگر در طول همکاریمان چیزی گفتم که دلخور شدند چون هرچه بوده برای بهتر پیش رفتن کارها بوده و هیچ دلخوری ای از کسی ندارم و امیدوارم بقیه هم این حس را نسبت به من داشته باشند.

وی ادامه داد: من از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و مجلس و دولت نیز به خاطر همکاریهایشان تشکر دارم چون حتی مدیران دولتی هر وقت سراغشان می رفتیم و کمک می خواستیم وی قلبا می خواستند کمک کنند ولی مسائلی پیش می آمد که نمی توانستند کمک کنند و من از آنها نیز کدروتی به دل ندارم.