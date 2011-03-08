به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدکاظم صدر پیش از ظهر سهشنبه در همایش همگرایی مالیاتهای اسلامی با مالیاتهای موجود و جدید اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی کشور علاقهمند است تا از مشارکت حوزه و روحانیون در تدوین قانون مالیاتی جدید کشور بهره ببرد و از مطالب و مقالات علمی بدون محدودیتی حمایت خواهد کرد.
وی اظهار داشت: مناسب است تا نشستهایی علمی به صورت ماهانه دردانشگاه مفید قم درباره مواد قانون جدید مالیات برگزار و پیشنهادات صاحبنظران حوزه در این زمینه به دست آید.
الگوی مالیات اسلامی تدوین شود
دبیر علمی همایش مالیاتهای اسلامی با بیان اینکه قوانین مالیاتی باید در چارچوب مالیاتهای اسلامی ارایه شود ابراز داشت: آیا الگویی برای مالیاتهای اسلامی همانند آنچه در بحث بانکداری اسلامی مطرح است داریم؛ به جاست که حوزویان تحقیقات بیشتری در این حوزه داشته باشند و وجوه تمایز الگوی مالیات اسلامی از دیگر مالیاتها را بیان کنند.
نظام مالیاتی باید باعث تقویت کمکهای خیریه شود
صدر با بیان اینکه اسلام تأکید زیادی بر کمکهای خیریه دارد به طرح این سئوال پرداخت که در برنامه پنجم چه انگیزههایی برای ترغیب به کمکهای خیریه وجود دارد و اضافه کرد: نظام مالیاتی در کشور باید تقویت کننده کمکهای خیریه و پرداخت خمس و زکات و... باشد؛ امروز آنچه در قوانین به چشم میخورد این است که در برخی موارد هزینههای مودیان به عنوان مالیات محسوب میشود اما باید به گونهای قانون بنویسیم که پرداختهای شرعی جزء مالیات محسوب شود.
دبیر علمی همایش با طرح این سئوال که کمکهای خیریه باعث افزایش حجم مالیاتها نمیشود ابراز داشت: آیا کارآیی مالیاتی و توزیع درآمد و ثروت وضعیت مطلوبتری نخواهد داشت.
حمایت سازمان امور مالیاتی کشور از طرحهای تحقیقاتی
وی با بیان اینکه سازمان مالیاتی طرحهای پژوهشی زیادی دارد عنوان داشت: اگر در حوزه مالیاتهای اسلامی پیشنهاداتی مطرح شود سازمان حمایت مالی خواهد کرد و محدودیت بودجهای هم ندارد.
وی اظهار داشت: مقالات برتر همچنین این ظرفیت را دارند که در کنگرهها و همایشهای بین المللی ارایه شوند.
صدر با قدردانی از دانشگاهها و مراکز حوزوی همکار در این همایش تصریح داشت: غالبا فعالیتهای پژوهشی و علمی وقتی در محیطهای علمی انجام میشود دوامی ندارد ولی سنت حسنه همایش مالیاتهای اسلامی با وجود تغییرات در سازمان امور مالیاتی کشور تداوم داشته و نشاندهنده اهمیت این موضوع برای این سازمان است.
همچنین امیرخادم علیزاده معاون پژوهشی دانشگاه مفید قم نیز در این مراسم تصریح داشت: این همایش با همکاری چندین نهاد تحقیقاتی حوزوی از جمله انجمن اقتصاد اسلامی ایران، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و... برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر علمی همایش مالیاتهای اسلامی گفت: قانون مالیاتهای مستقیم در دست اصلاح و بازنگری است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدکاظم صدر پیش از ظهر سهشنبه در همایش همگرایی مالیاتهای اسلامی با مالیاتهای موجود و جدید اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی کشور علاقهمند است تا از مشارکت حوزه و روحانیون در تدوین قانون مالیاتی جدید کشور بهره ببرد و از مطالب و مقالات علمی بدون محدودیتی حمایت خواهد کرد.
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