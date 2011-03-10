معرفی"آی- پد 2" با حضور استیوجابز/ انتشار اسناد پرواز "یوفوها" در انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، دنیای علم و فناوری در هفته ای که گذشت شاهد اتفاقات خواندنی بسیاری بود که از جمله آنها رونمایی "آی- پد 2" توسط استیو جابز، انقراض پوزپلنگ آمریکایی و ابداع دوربینی که می تواند درون اجسام جامد را ببیند اشاره کرد.

"آی- پد 2" با حضور استیو جابز

هفته گذشته استیو جابز که به دلیل بیماری از ریاست اپل کناره گیری کرده بود در مراسم رونمایی از تبلت "آی- پد 2" حضور یافت و خبرنگاران و تماشاگران را شگفت زده کرد. جابز 56 ساله که از 17 ژانویه گذشته از ریاست اپل کناره گیری کرد و "تیم کوک" را به عنوان رئیس این شرکت برجای خود نشاند در مورد حضور خود در مراسم رونمایی از "آی- پد 2" گفت: "2011 سال آی- پد 2 خواهد بود. ما به مدت طولانی بر روی این محصول کار کردیم و به همین دلیل نمی خواستم این مراسم را از دست بدهم."

نسل دوم تبلت اپل سبکتر از نسل اول این محصول است و وزن آن از 680 گرم به 590 گرم کاهش یافته است. ضخامت این دستگاه نیز کمتر شده و از 8.8 به 13.4 میلیمتر رسیده است.

انتشار پرونده های مربوط به بیگانگان فضایی در انگلیس

این هفته، دولت انگلیس پرونده های جدیدی را منتشر کرد که حاوی تصاویری هستند که نشان می دهند چگونه در سال 1967 برای چندین ساعت خطر وقوع جنگی جهانی به واسطه احتمال حمله بیگانه های فضایی به بریتانیا جهان را تهدید کرده است.

این اسناد فاش می کند که در ماه های پیش از وقوع فاجعه 11 سپتامبر سال 2001 در حدود 15 هواپیمای ناشناخته در رادارها در حال نزدیک شدن به بریتانیا ردیابی شدند و یکی از این هواپیماهای ناشناخته نیز در روز 11 سپتامبر 2001 ردیابی شد.

در پرونده دیگری مردی به وزارت دفاع بریتانیا گزارش داده بود که مورد هدف پرتوهای فضاپیمای بیگانگان فضایی قرار گرفته است. در صفحات پرونده های ارائه شده گزارشهایی از مشاهده اجرام پرنده بیگانه، تصاویر رنگی و نقاشی ها، گزارش تجسسهای نیروی هوایی بریتانیا، ردیابی های غیر عادی رادارها، گزارشهای کوتاه به قانونگذاران و مدارکی از سیاستهای دولت بریتانیا درباره اجرام پرنده بیگانه دیده می شوند.

اولین پیوند موفقیت آمیز نای مصنوعی در دنیا

در هفته گذشته پزشکان فرانسوی نتایج یک پیوند موفقیت آمیز نای مصنوعی را منتشر کردند. نتایج این گزارش نشان می دهد که یک مرد 78 ساله با سابقه مصرف سیگار که از یک نوع بسیار خاص از سرطان ریه رنج می برد در اکتبر سال 2009 اولین پیوند نای مصنوعی در دنیا را دریافت کرد و به این ترتیب پزشکان توانستند از نابودی کامل ریه این بیمار جلوگیری کنند.

این نای مصنوعی از آئورت یک اهداکننده که با یک لوله فلزی (استنت) محکم نگه داشته شده، تشکیل شده است. حال این بیمار پس از یکسال و نیم از گذشت اولین پیوند نای مصنوعی در دنیا خوب است.

یوزپلنگ آمریکایی منقرض شد



خبری ناراحت کننده برای دوستداران طبیعت و حیات وحش در این هفته منتشر شد که حکایت از آن داشت که یوزپلنگ آمریکایی کاملا منقرض شده است. محققان "سرویس ماهیان و حیات وحش آمریکا" رسما اعلام کردند که یوزپلنگ آمریکایی، گربه ای بزرگ به وزن 100 پوند (حدود 45 کیلوگرم) که بین قرنهای 18 و 19 مورد شکار بی رویه قرار می گرفت، از دهه 30 هرگز دیده نشد.

این گربه بزرگ به مدت قرنها در 21 ایالت آمریکا زندگی می کرد و منبع الهام نسلهای مختلف نویسندگان و دوستداران طبیعت بود.

اما این هفته کارشناسان اعلام کردند که این یوزپلنگ شرق آمریکا رسما منقرض شده است. این گربه با اسامی چون شیر کوهستان، یوزپلنگ آمریکایی و گربه وحشی پشمالو شناخته می شد.

محقق ایرانی مشاهده درون اجسام جامد را امکانپذیر کرد

تیمی متشکل از دانشگاه علم و فناوری میسوری به سرپرستی رضا ذوقی استاد ممتاز این دانشگاه موفق شدند دوربینی را ابداع کنند که در طیف میکروامواج عمل می کند. این سیستم که از یک شبکه آنتن متشکل از 576 منفذ رزونانسی تشکیل شده است قادر است با سرعت 30 تصویر در ثانیه طبقات مختلف عمق اجسامی را که در مقابلش قرار گرفته است نشان دهد.

شناسایی معمولی‌ ترین چهره دنیا

این هفته مجله نشنال جئوگرافی با همکاری محققان چینی نتایج اولیه مطالعه ای را برای درک نژاد انسان منتشر کرد. این گزارش نشان می دهد که نشنال جغرافی موفق به تعیین نمونه چهره ای شد که متعارف ترین و رایج ترین چهره انسان بر روی زمین امروز است.

نشنال جئوگرافی برای نمایش دادن چهره این مرد چینی از ترکیب 190 هزار تصویر مردان 28 ساله چینی استفاده و چهره ای ترکیبی را از معمول ترین چهره جهان خلق کرد.

راه اندازی سریعترین قطار دنیا در ژاپن

سریعترین قطار دنیا که می تواند با حداکثر سرعت 300 کیلومتر در ساعت حرکت کند شنبه شب در ژاپن افتتاح شد. این قطار جدید که حاصل تازه ترین فناوریهای پیشرفته کشور آفتاب تابان است "فشنگ هایابوسا" نام دارد. این قطار که می تواند ظرف مدت 6 دقیقه سرعت خود را از صفر به 300 کیلومتر بر ساعت برساند، قادر است در مدت 3 ساعت و 10 دقیقه مسیر 675 کیلومتری توکیو تا "شین- آموری" در شمال این کشور را طی کند.

این قطار در سال 2013 به رکورد سرعت 320 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.