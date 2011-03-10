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۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۰

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنج شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنج شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنج شنبه9 اسفندماه بدین شرح است.

ایران :
تکاپوی نمایندگان برای رساندن بودجه تا سال نو
ادغام موسسات اعتباری کوچک در تعاونیهای بزرگ
جاده فیروزکوه هفته دیگر 2 بانده می‌شود.
خصوصی سازی مترو، اتوبوس و تاکسی در سال جدید

تفاهم:
شورای پول و اعتبار اعلام کرد: اولتیماتوم 4 ماهه به موسسات پولی فاقد مجوز
مدارس کشور شنبه 28 اسفند تعطیل است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: بهره‌مندی خبرنگاران از وام 50 تا 80 میلیون مسکن
واگذاری 15 شرکت آب منطقه‌ای به بخش خصوصی

جام جم :
مطالبات معوق بانکی از بودجه عمرانی کشور بیشتر است
دادستان کل کشور: همکاران حکومتی زمین خواران باید نقره داغ شوند
ارمغان تاریکی شایسته تقدیر شد

جوان:
درخواست خبرگان ملت برای محاکمه سران فتنه
وزیر اقتصاد: یارانه نقدی کفاف افزایش بهای قبوض را می‌دهد
دادستان کل کشور: برخی مدیران یک طرف زمین خواری هستند

حمایت:
اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی تاکید کردند: لزوم رعایت وحدت و اخلاق سیاسی
حمایت 120 کشور از برنامه هسته‌ای ایران
هشدار دادستان کل کشور به زمین‌خواران

خراسان:
هاشمی رفسنجانی: رهبر معظم انقلاب دستور برخورد با افراطیون خاطی که اقدام به توهین و افترا می‌کنند را صادر کرده‌اند
وزیر اقتصادی: یارانه نقدی برای بیشتر طبقات باعث پس انداز شده است
انتقاد شدید علی مطهری از ترویج مکتب ایرانی

دنیای اقتصاد:
هفت میلیون پرونده معوقات بانکی
واکنش دولت به خبر استرداد لایحه بودجه
واکنش به عدم معرفی بدهکاران کلان بانکی
 
شرق:
 فرمانده ناجا به سرنشینان خودروها هشدار داد: سختگیری پلیس نسبت به رفتار اخلاقی
ایرج افشار درگذشت؛ ایرانشناسی به ماتم نشست
سیدحسن خمینی سیاست‌گذار مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)

فرهیختگان:
با شرط ارایه گزارش تلفیق صورت می‌گیرد؛ بررسی نهایی بودجه 90 تا یکشنبه
آیت‌الله مکارم شیرازی: فحاشی جو اسلامی جامعه را از بین می‌برد
افزایش 5 درصدی مرگ و میر در حوادث ترافیکی کشور

قدس:
مهلت 72 ساعته شورای ملی لیبی به قذافی
دادستان کل کشور: حامیان حکومتی زمین خواران باید نقره داغ شوند
در صورت تصویب نشدن بودجه صورت می‌گیرد؛ ابهام در سرنوشت یارانه‌های سال 90

کیهان:
جمعه خشم در کویت و عربستان؛ مردم: همه می‌آییم
برگزاری جشن نیکوکاری در سراسر کشور
مطالبه جدی خبرگان ملت از قوه قضاییه محاکمه و مجازات سران فتنه و عوامل اصلی اغتشاش

همشهری:
از سوی بانک مرکزی؛ اسامی موسسات مالی و اعتباری مجاز اعلام شد
تاکید بیانیه پایانی خبرگان رهبری بر پاسداری از ولایت فقیه
مدارس 28 اسفند تعطیل شد
 
کد مطلب 1271219

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