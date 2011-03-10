مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنج شنبه کشور

ایران :

تکاپوی نمایندگان برای رساندن بودجه تا سال نو

ادغام موسسات اعتباری کوچک در تعاونیهای بزرگ

جاده فیروزکوه هفته دیگر 2 بانده می‌شود.

خصوصی سازی مترو، اتوبوس و تاکسی در سال جدید

تفاهم:

شورای پول و اعتبار اعلام کرد: اولتیماتوم 4 ماهه به موسسات پولی فاقد مجوز

مدارس کشور شنبه 28 اسفند تعطیل است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: بهره‌مندی خبرنگاران از وام 50 تا 80 میلیون مسکن

واگذاری 15 شرکت آب منطقه‌ای به بخش خصوصی



جام جم :

مطالبات معوق بانکی از بودجه عمرانی کشور بیشتر است

دادستان کل کشور: همکاران حکومتی زمین خواران باید نقره داغ شوند

ارمغان تاریکی شایسته تقدیر شد



جوان:

درخواست خبرگان ملت برای محاکمه سران فتنه

وزیر اقتصاد: یارانه نقدی کفاف افزایش بهای قبوض را می‌دهد

دادستان کل کشور: برخی مدیران یک طرف زمین خواری هستند



حمایت:

اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی تاکید کردند: لزوم رعایت وحدت و اخلاق سیاسی

حمایت 120 کشور از برنامه هسته‌ای ایران

هشدار دادستان کل کشور به زمین‌خواران



خراسان:

هاشمی رفسنجانی: رهبر معظم انقلاب دستور برخورد با افراطیون خاطی که اقدام به توهین و افترا می‌کنند را صادر کرده‌اند

وزیر اقتصادی: یارانه نقدی برای بیشتر طبقات باعث پس انداز شده است

انتقاد شدید علی مطهری از ترویج مکتب ایرانی



دنیای اقتصاد:

هفت میلیون پرونده معوقات بانکی

واکنش دولت به خبر استرداد لایحه بودجه

واکنش به عدم معرفی بدهکاران کلان بانکی



شرق:

فرمانده ناجا به سرنشینان خودروها هشدار داد: سختگیری پلیس نسبت به رفتار اخلاقی

ایرج افشار درگذشت؛ ایرانشناسی به ماتم نشست

سیدحسن خمینی سیاست‌گذار مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)



فرهیختگان:

با شرط ارایه گزارش تلفیق صورت می‌گیرد؛ بررسی نهایی بودجه 90 تا یکشنبه

آیت‌الله مکارم شیرازی: فحاشی جو اسلامی جامعه را از بین می‌برد

افزایش 5 درصدی مرگ و میر در حوادث ترافیکی کشور



قدس:

مهلت 72 ساعته شورای ملی لیبی به قذافی

دادستان کل کشور: حامیان حکومتی زمین خواران باید نقره داغ شوند

در صورت تصویب نشدن بودجه صورت می‌گیرد؛ ابهام در سرنوشت یارانه‌های سال 90



کیهان:

جمعه خشم در کویت و عربستان؛ مردم: همه می‌آییم

برگزاری جشن نیکوکاری در سراسر کشور

مطالبه جدی خبرگان ملت از قوه قضاییه محاکمه و مجازات سران فتنه و عوامل اصلی اغتشاش



همشهری:

از سوی بانک مرکزی؛ اسامی موسسات مالی و اعتباری مجاز اعلام شد

تاکید بیانیه پایانی خبرگان رهبری بر پاسداری از ولایت فقیه

مدارس 28 اسفند تعطیل شد

