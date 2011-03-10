مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز پنج شنبه کشور

ایران :
تکاپوی نمایندگان برای رساندن بودجه تا سال نو
ادغام موسسات اعتباری کوچک در تعاونیهای بزرگ
جاده فیروزکوه هفته دیگر 2 بانده میشود.
خصوصی سازی مترو، اتوبوس و تاکسی در سال جدید
تفاهم:
شورای پول و اعتبار اعلام کرد: اولتیماتوم 4 ماهه به موسسات پولی فاقد مجوز
مدارس کشور شنبه 28 اسفند تعطیل است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: بهرهمندی خبرنگاران از وام 50 تا 80 میلیون مسکن
واگذاری 15 شرکت آب منطقهای به بخش خصوصی
شورای پول و اعتبار اعلام کرد: اولتیماتوم 4 ماهه به موسسات پولی فاقد مجوز
مدارس کشور شنبه 28 اسفند تعطیل است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: بهرهمندی خبرنگاران از وام 50 تا 80 میلیون مسکن
واگذاری 15 شرکت آب منطقهای به بخش خصوصی
جام جم :
مطالبات معوق بانکی از بودجه عمرانی کشور بیشتر است
دادستان کل کشور: همکاران حکومتی زمین خواران باید نقره داغ شوند
ارمغان تاریکی شایسته تقدیر شد
جوان:
درخواست خبرگان ملت برای محاکمه سران فتنه
وزیر اقتصاد: یارانه نقدی کفاف افزایش بهای قبوض را میدهد
دادستان کل کشور: برخی مدیران یک طرف زمین خواری هستند
حمایت:
اعضای مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی تاکید کردند: لزوم رعایت وحدت و اخلاق سیاسی
حمایت 120 کشور از برنامه هستهای ایران
هشدار دادستان کل کشور به زمینخواران
خراسان:
هاشمی رفسنجانی: رهبر معظم انقلاب دستور برخورد با افراطیون خاطی که اقدام به توهین و افترا میکنند را صادر کردهاند
وزیر اقتصادی: یارانه نقدی برای بیشتر طبقات باعث پس انداز شده است
انتقاد شدید علی مطهری از ترویج مکتب ایرانی
دنیای اقتصاد:
هفت میلیون پرونده معوقات بانکی
واکنش دولت به خبر استرداد لایحه بودجه
واکنش به عدم معرفی بدهکاران کلان بانکی
شرق:
فرمانده ناجا به سرنشینان خودروها هشدار داد: سختگیری پلیس نسبت به رفتار اخلاقی
ایرج افشار درگذشت؛ ایرانشناسی به ماتم نشست
سیدحسن خمینی سیاستگذار مراسم سالگرد ارتحال امام(ره)
فرهیختگان:
با شرط ارایه گزارش تلفیق صورت میگیرد؛ بررسی نهایی بودجه 90 تا یکشنبه
آیتالله مکارم شیرازی: فحاشی جو اسلامی جامعه را از بین میبرد
افزایش 5 درصدی مرگ و میر در حوادث ترافیکی کشور
قدس:
مهلت 72 ساعته شورای ملی لیبی به قذافی
دادستان کل کشور: حامیان حکومتی زمین خواران باید نقره داغ شوند
در صورت تصویب نشدن بودجه صورت میگیرد؛ ابهام در سرنوشت یارانههای سال 90
کیهان:
جمعه خشم در کویت و عربستان؛ مردم: همه میآییم
برگزاری جشن نیکوکاری در سراسر کشور
مطالبه جدی خبرگان ملت از قوه قضاییه محاکمه و مجازات سران فتنه و عوامل اصلی اغتشاش
همشهری:
از سوی بانک مرکزی؛ اسامی موسسات مالی و اعتباری مجاز اعلام شد
تاکید بیانیه پایانی خبرگان رهبری بر پاسداری از ولایت فقیه
مدارس 28 اسفند تعطیل شد
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