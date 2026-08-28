امام جمعه گیلانغرب: محبت پیامبر(ص) و انس با قرآن راه نجات بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گیلانغرب با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) بر گردن همه مسلمانان حق بزرگی دارد و باید سیره و تعالیم آن حضرت را در زندگی خود جاری کنیم.

وی افزود: امروز گاهی مسائل دینی و آموزه‌های پیامبر(ص) به عنوان موضوعاتی مربوط به گذشته معرفی می‌شوند، در حالی که بشر امروز بیش از هر زمان دیگری به تعالیم اخلاقی و انسانی اسلام نیازمند است.

امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف جامعه، ایجاد محبت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) در میان نسل جوان است، گفت: خانواده‌ها باید برای معرفی صحیح شخصیت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) به فرزندان خود برنامه داشته باشند؛ چراکه جوانی که با عشق به پیامبر(ص) و خاندان ایشان رشد کند، زمینه سعادت دنیا و آخرت خود را فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام ساداتی، قرآن را دومین میراث ارزشمند پیامبر اسلام(ص) برای امت دانست و عنوان کرد: باید سبک زندگی خود را با قرآن تنظیم کنیم. قرآن برای حوزه‌های مختلف زندگی انسان از اخلاق و خانواده گرفته تا اقتصاد، سیاست و فرهنگ راهکار دارد و عمل به آموزه‌های آن می‌تواند جامعه را به سمت آرامش و تعالی سوق دهد.

وی با اشاره به گسترش شبهات و محتوای مسموم در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: دشمن از ابزارهای مختلف برای اثرگذاری بر ذهن و روح مردم استفاده می‌کند و ارتباط با قرآن می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با این امواج مسموم باشد.

امام جمعه گیلانغرب در ادامه با تأکید بر ضرورت تقوا در انجام امور، گفت: امام صادق(ع) می‌فرماید کار اندکی که همراه با تقوا باشد، بهتر از کار فراوانی است که تقوا در آن وجود نداشته باشد؛ بنابراین هر فرد باید وظیفه خود را به درستی و با احساس مسئولیت در برابر خداوند انجام دهد.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به شکست دشمنان جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: دشمنان نظام اسلامی در جنگ‌های مختلف به اهداف خود نرسیده‌اند و امروز نیز تلاش می‌کنند با ایجاد ناامیدی و القای ناکارآمدی، مردم را نسبت به آینده کشور بدبین کنند.

وی با بیان اینکه وحدت مردم و هدایت‌های رهبر انقلاب موجب خنثی شدن توطئه‌های دشمن شده است، افزود: مردم ایران در مقاطع مختلف پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و مسئولان نیز باید این حضور و اعتماد مردم را با خدمت بیشتر، تلاش مضاعف و حل مشکلات پاسخ دهند.

امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته دولت، از تلاش مجموعه اداری شهرستان برای خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: بسیاری از مدیران و مسئولان، انسان‌هایی خدوم، مخلص و پیگیر هستند و باید خدمات انجام‌شده در کنار بیان مشکلات برای مردم تبیین شود.

حجت‌الاسلام ساداتی بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مشکلات اقتصادی و معیشتی تأکید کرد و ادامه داد: موضوعاتی مانند تورم، مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی باید از اولویت‌های دولت باشد و مسئولان باید برای رفع مشکلات اقتصادی با جدیت بیشتری اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان گیلانغرب تأکید کرد و گفت: مرز سومار یک ظرفیت مهم برای توسعه اقتصادی شهرستان است و باید با استفاده از این ظرفیت، زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع برخی انحصارها فراهم شود.

امام جمعه گیلانغرب با تأکید بر ضرورت نظارت بر بازار، بیان کرد: مسئولان باید بازار را رها نکنند و با نظارت دقیق، زمینه ثبات و آرامش اقتصادی مردم را فراهم کنند؛ البته بخشی از مشکلات اقتصادی نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است.

حجت‌الاسلام ساداتی در پایان خواستار افزایش همدلی میان مسئولان و مجموعه‌های مختلف شهرستان شد و گفت: نقد و مطالبه‌گری باید در کنار همکاری و همدلی باشد و همه مسئولان، از استاندار و فرماندار گرفته تا نماینده مردم در مجلس، باید با همکاری یکدیگر برای حل مشکلات و خدمت به مردم گیلانغرب تلاش کنند.