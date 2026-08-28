امام جمعه لامرد: صدای تفرقه را باید در نطفه خفه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین آزاد در خطبههای نماز جمعه لامرد با تبریک میلاد امام صادق (ع) و گرامیداشت هفته دولت و هفته وحدت، گفت: دشمنان پس از ناکامی در تقابل نظامی با جمهوری اسلامی ایران، راهبرد خود را تغییر داده و فشار اقتصادی و ایجاد شکاف میان مردم را دنبال میکنند.
امام جمعه لامرد با اشاره به قدرت دفاعی و موشکی کشور افزود: دشمن به این نتیجه رسیده که در عرصه نظامی نمیتواند در برابر اراده ملت ایران و انسجام آنان ایستادگی کند؛ از همین رو، تلاش دارد با هدف قرار دادن معیشت مردم و ایجاد اختلاف میان گروههای مختلف اجتماعی، سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف کند.
وی دوقطبیسازی را یکی از محورهای اصلی این راهبرد دانست و تصریح کرد: نباید اجازه داد صدای تفرقه در جامعه شکل بگیرد و گسترش پیدا کند، چرا که مردم ایران با هوشیاری و شجاعت در برابر توطئههای دشمن ایستادهاند و پیوند خود با نظام و انقلاب را حفظ کردهاند.
ضرورت تقویت مواسات در شرایط اقتصادی
آزاد در ادامه با اشاره به دشواریهای اقتصادی، بر ضرورت گسترش فرهنگ مواسات و کمکهای مؤمنانه تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمن معیشت مردم را هدف گرفته است، همدلی، حمایت از نیازمندان و مشارکت مردم و مسئولان در کمک به اقشار آسیبپذیر اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی افزود: تقویت روحیه مواسات و دستگیری از نیازمندان میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش داده و زمینه خنثیسازی اهداف دشمن را فراهم کند.
عزت ایران مرهون خون شهداست
امام جمعه لامرد همچنین با تأکید بر پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب و شهدا خاطرنشان کرد: ملت ایران برای دفاع از آرمانهای خود هزینه داده و امام و فرزندان خود را در این مسیر تقدیم کرده است و از میدان مبارزه عقبنشینی نخواهد کرد.
وی ادامه داد: عزت و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در منطقه، حاصل خون پاک شهدا و ایستادگی ملت است و این میراث باید با هوشیاری و وحدت حفظ شود.
ظرفیتهای فرهنگی لامرد برای تبیین دستاوردهای انقلاب
آزاد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سفر مسئولان کشوری و استانی به منطقه، از جمله حضور نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و آیتالله دژکام، گفت: حضور مسئولان میتواند منشأ برکات و زمینهساز تقویت زیرساختهای منطقه باشد.
امام جمعه لامرد همچنین بر استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی منطقه تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیتهایی مانند باغموزه دفاع مقدس بهره گرفت و با پیوند دادن آن به فرهنگ «راهیان پیشرفت»، دستاوردها، ایستادگی و مظلومیت شهدای انقلاب اسلامی را برای نسل جدید و افکار عمومی داخل و خارج از کشور تبیین کرد.
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