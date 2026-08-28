به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس زنگنه در خطبههای نماز جمعه این هفته ضیاءآباد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: پیامبر اسلام(ص) نمونه بارز اخلاق و مهرورزی بود و سیره ایشان میتواند الگوی جامعه اسلامی در رفتار اجتماعی و سیاسی باشد.
وی با اشاره به برخی ویژگیهای اخلاقی پیامبر(ص) افزود: پیامبر اکرم(ص) به هرکس میرسید سلام میکرد، کسی را حقیر نمیشمرد، سخنش آرام و کوتاه بود، از سخنان غیرضروری پرهیز میکرد و در همه امور اعتدال داشت.
امام جمعه موقت ضیاءآباد ادامه داد: پیامبر(ص) با مردم انس میگرفت و آنان را از خود دور نمیکرد، در عین حال دلش با خدا بود و از مسائل جامعه غافل نمیشد و بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نظارت داشت.
مجالس ترحیم نباید به دغدغهای برای صاحبان عزا تبدیل شود
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی رسوم مجالس ترحیم گفت: در فرهنگ اسلامی توصیه شده است که برای خانواده مصیبتدیده غذا فرستاده شود، نه اینکه صاحب عزا در شرایط سخت روحی و مالی، دغدغه پذیرایی از مهمانان را داشته باشد.
وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در زمان شهادت جعفر طیار خاطرنشان کرد: هنگامی که خبر شهادت جعفر به پیامبر(ص) رسید، برای خانواده او غذا فرستاده شد تا آنان جز غم از دست دادن عزیز خود، دغدغه دیگری نداشته باشند.
امام جمعه موقت ضیاءآباد افزود: باید این سنت حسنه در جامعه ترویج شود و مجالس ترحیم به محلی برای تحمیل هزینههای سنگین به خانوادههای داغدار تبدیل نشود.
تذکر درباره موتورسواری نوجوانان و حوادث رانندگی
زنگنه همچنین با اشاره به برخی مسائل اجتماعی و دغدغههای مردم ضیاءآباد گفت: موضوع موتورسواری غیرقانونی نوجوانان باید مورد توجه خانوادهها و مسئولان انتظامی قرار گیرد.
وی با ابراز تأسف از وقوع حوادث رانندگی برای نوجوانان اظهار کرد: خانوادهها باید نسبت به حضور فرزندان نوجوان خود در خیابانها با موتورسیکلت و همچنین آثار و تبعات استفاده نادرست از فضای مجازی حساس باشند.
قدرت ایران در منطقه افزایش یافته است
امام جمعه موقت ضیاءآباد در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ علیه ایران گفت: امروز بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان اذعان دارند که جنگ علیه ایران، محدودیتهای قدرتهای بزرگ را آشکار کرد.
وی افزود: آمریکا تصور میکرد پس از حمله، ایران تسلیم خواهد شد، اما ملت ایران نهتنها تسلیم نشد، بلکه معادلات منطقهای نیز تغییر کرد.
زنگنه با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه ملی و نمایش ظرفیتهای ایران گفت: مسئولان نباید ضعف نشان دهند، زیرا نشان دادن ضعف میتواند دشمن را به اقدام نظامی تشویق کند؛ در مقابل، باید نقاط قوت کشور را به شکل آشکار نشان دهیم.
وی با اشاره به ورود دشمن به عرصه جنگ اقتصادی بیان کرد: همانطور که در عرصه نظامی مقابل دشمن ایستادیم، در جنگ اقتصادی نیز باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم دشمن با فشار اقتصادی، ملت ایران را تحت فشار قرار دهد.
بازگشایی تنگه هرمز منوط به پایان جنگ و رفع تحریمهاست
امام جمعه موقت ضیاءآباد با اشاره به مواضع مطرحشده درباره تنگه هرمز گفت: هرگونه تصمیم درباره بازگشایی تنگه هرمز باید پس از پایان جنگ در همه جبههها و رفع کامل محدودیتها و تحریمها اتخاذ شود.
وی تأکید کرد: پیش از هر اقدامی برای مذاکره یا بازگشایی تنگه هرمز، طرفهای مقابل باید تعهدات نقضشده خود را بهطور کامل اجرا کنند و در غیر این صورت نباید انتظار مذاکره داشته باشند.
زنگنه همچنین خطاب به کشورهای منطقه گفت: کشورهای اطراف ایران نباید در جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت کنند و همراهی با این فشارها، از سوی ایران بهعنوان اقدامی خصمانه تلقی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد و دشمن باید بداند که ایران در دفاع از منافع و امنیت خود تردید نخواهد کرد.
هفته آینده امام جمعه جدید ضیاءآباد معرفی میشود
امام جمعه موقت ضیاءآباد در پایان با اشاره به پایان مسئولیت خود گفت: انشاءالله از هفته آینده حجتالاسلام مهدی منصوری بهعنوان امام جمعه جدید ضیاءآباد معرفی خواهد شد.
وی برای امام جمعه جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم با حضور امام جمعه جدید، شاهد تقویت فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و دینی در ضیاءآباد باشیم.
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