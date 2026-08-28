به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدمحسن حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج با تبریک هفته دولت، هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: مسئولیت و جایگاه مدیریتی یک امانت است و مدیران باید با احساس مسئولیت، صداقت و روحیه خدمتگزاری در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارند.
وی با اشاره به شرایط دشوار کشور در دوره جنگ افزود: دولت در این مدت توانست شرایط را مدیریت کند و در تأمین کالاهای اساسی، کمبود جدی ایجاد نشد، اما این موضوع نباید موجب شود ضعف عملکرد برخی مدیران نادیده گرفته شود.
ماموستا حسینی با بیان اینکه مردم از عملکرد برخی دستگاهها گلایه دارند، گفت: مسئولانی که در خدمت مردم هستند شایسته قدردانیاند، اما مدیرانی که در انجام وظایف خود کوتاهی میکنند باید پاسخگوی عملکردشان باشند.
وی قطعی آب و برق را از جمله مشکلاتی دانست که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر میگذارد و عنوان کرد: در روزهای گرم سال، قطع برق برای مردم دشوار است و قطعی شبانه آب نیز مشکلات بیشتری ایجاد میکند؛ بنابراین دستگاههای مسئول باید برای مدیریت این وضعیت راهکار عملی داشته باشند.
وقف خدمت به مردم و تقویت وحدت را دنبال کند
امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اسلام(ص) اشاره کرد و گفت: برای شناخت جایگاه پیامبر اکرم(ص) باید شرایط جامعه پیش از بعثت را مورد توجه قرار داد؛ دورانی که جهل، خرافه، ظلم و گمراهی بر بخشهایی از جهان حاکم بود.
وی افزود: پیامبر اسلام(ص) با دعوت مردم به توحید و اخلاق، مسیر تازهای در برابر بشریت گشود و معنویت و ارزشهای انسانی را در جامعه گسترش داد.
حسینی با تأکید بر نقش اجتماعات دینی در تقویت همبستگی مسلمانان اظهار کرد: حضور مردم در مساجد و خانقاهها و برگزاری محافلی که در آنها یاد خدا و صلوات بر پیامبر اکرم(ص) انجام میشود، میتواند زمینه تقویت ایمان و وحدت را فراهم کند.
وی ادامه داد: دشمنان از شکلگیری چنین اجتماعاتی و نزدیک شدن مسلمانان به یکدیگر نگران هستند و تلاش میکنند با ایجاد اختلاف، میان مسلمانان فاصله ایجاد کنند.
امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه تلاش برای تضعیف اسلام موضوع تازهای نیست، عنوان کرد: دشمنان به خوبی میدانند که با جنگ و درگیری نمیتوانند باورهای دینی مردم را از بین ببرند، از همین رو به دنبال روشهای دیگری برای ایجاد فاصله میان جامعه و ارزشهای دینی هستند.
وی با اشاره به برگزاری جشن مهمانی امت احمد نیز گفت: برگزاری برنامههای مذهبی باید در کنار توجه به جنبههای معنوی، با رسیدگی به نیازهای مردم همراه باشد و بخشی از هزینهها میتواند برای کمک به خانوادههای نیازمند و رفع مشکلات محرومان اختصاص پیدا کند.
حسینی خاطرنشان کرد: باید در برنامههای مذهبی، معنویت و نیایش بیش از جنبههای ظاهری مورد توجه قرار گیرد و در کنار برگزاری جشنها، دستگیری از نیازمندان و خدمت به مردم نیز دنبال شود.
وی همچنین درباره مولودیخوانی اظهار کرد: برخی افراد نسبت به این مراسم دیدگاه منفی دارند، اما پیامبر اسلام(ص) منشأ تحول بزرگی در زندگی بشر بوده و بزرگداشت شخصیت ایشان و بیان فضائل آن حضرت میتواند در تقویت محبت و شناخت مسلمانان نسبت به پیامبر مؤثر باشد.
هشدار نسبت به توطئههای منطقهای
امام جمعه موقت سنندج در ادامه خطبههای خود با اشاره به تحولات منطقه گفت: رژیم صهیونیستی و حامیان آن در سالهای اخیر به دنبال اجرای طرحهایی برای ایجاد تغییرات ژئوپلیتیکی و شکل دادن به کمربندی کردی در منطقه بودند.
وی افزود: تحولات منطقه نشان داد تکیه بر قدرتهای خارجی و رژیم صهیونیستی نمیتواند تضمینی برای تحقق اهداف آنان باشد و سرنوشت چنین طرحهایی در نهایت با شکست مواجه خواهد شد.
ماموستا حسینی در پایان بر ضرورت حفظ هوشیاری، تقویت وحدت اسلامی و توجه به مشکلات واقعی جامعه تأکید کرد و گفت: جامعه در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به همدلی، مسئولیتپذیری و خدمت صادقانه مسئولان نیاز دارد.
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