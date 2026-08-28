به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جلیل شریفینیا در خطبههای نماز جمعه این هفته آرادان که در مسجد صاحبالزمان (عج) برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: همراهی دولت با نیروهای مسلح و تبعیت خالصانه از رهبر معظم انقلاب از مزیتهای دولت است.
وی با بیان اینکه با چنین روحیهای تاکنون توانستهایم بر مشکلات فائق بیاییم، افزود: خوشبختانه با تلاش مسئولان، بهویژه دولتمردان، کمبودی در بازار آرادان از نظر اقلام اساسی مشاهده نمیشود.
امام جمعه آرادان با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی برای پیشبرد امور کشور، بیان کرد: امیدواریم با وحدت و همدلی، کارهای مملکت بهتر پیش برود، اما وضعیت نامناسب معیشتی موضوعی است که مسئولان باید توجه بیشتری به آن داشته باشند.
شریفینیا با تأکید بر ضرورت مدیریت و کنترل بهتر بازار، گفت: مردم از نظر معیشتی در شرایط کنونی، که البته وضعیت جنگی نیز وجود دارد، با مشکلاتی مواجه هستند و امیدواریم این مشکلات برطرف شود.
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز نخستین خطبه نماز جمعه توسط پیامبر اسلام (ص)، افزود: این مناسبت نشاندهنده اهمیت نماز جمعه است و امیدواریم با تأسی از پیامبر اکرم (ص)، شاهد رونق بیشتر نماز جمعه در هر هفته باشیم.
امام جمعه آرادان همچنین با اشاره به روز وقف، گفت: افرادی که از امکانات مالی برخوردار هستند، تلاش کنند برای خود یادگارهایی باقی بگذارند؛ چراکه خداوند نیز بر این امر تأکید فراوان کرده است.
شریفینیا با بیان اینکه قرآن کریم بر انجام خیرات و امور وقفی تأکید بسیاری دارد، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم میفرماید مال و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند، اما آنچه برای انسان در آخرت باقی میماند، اعمال نیک و خیرات است.
وی با تأکید بر گذرا بودن دنیا، افزود: دنیا همیشگی نیست و انسان موفق کسی است که به باقیات صالحات خود توجه داشته باشد. وقف یکی از اعمالی است که نزد خداوند دارای ثواب است و باقی گذاشتن خیرات و موقوفات میتواند برای انسان ماندگار باشد.
نظر شما