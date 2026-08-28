به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان ظهر جمعه در بیستوچهارمین دوره یادواره شهدای منطقه چلاو در روستای پاشاکلا، با بیان اینکه مردمسالاری دینی فراتر از برگزاری انتخابات است، اظهار کرد: آرزوی امام راحل حاکمیت حقیقی مردمسالاری دینی بود؛ به این معنا که مردم خود سکاندار اداره جامعه باشند و در تمامی شئون اداره کشور مشارکت جدی و ساختاری داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه موفق حضور مردم در دوران دفاع مقدس و امنیت کشور، افزود: متأسفانه این تجربه در حوزه اقتصاد تکرار نشد که یک خطای استراتژیک است. اگر فرهنگ مشارکت عمومی در جامعه نهادینه میشد، امروز با دولتی بسیار کوچکتر مواجه بودیم و زمینه رانتخواری و خطاهای سیستمی در میان مسئولان به مراتب کاهش مییافت.
حجتالاسلام پناهیان با انتقاد از حجم بالای قوانین غیرضروری در مجلس، تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد قوانین مجلس شورای اسلامی ناشی از عدم اعتماد به مردم است. دلیل این حجم از قانونگذاری، ضعف در اداره محلی و منطقهای است. امروز حدود ۳۰۰ هزار مدیر میانی در کشور داریم که کمکاری یا ضعف عملکردی هر یک از آنها میتواند بخشهای مهمی از جامعه را با چالش مواجه کند؛ از اینرو سپردن کار مردم به خود مردم، تنها راه برونرفت از این معضل است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به لزوم خودگردانی محلات، گفت: دولت باید تمهیدات لازم برای اداره محلات به دست مردم را فراهم کند. این موضوع نباید تنها به حوزههای فرهنگی محدود شود؛ به عنوان مثال، تصمیم اخیر دولت برای واگذاری مدیریت مسئله حجاب به مساجد، اقدام مطلوبی است که دولت و مجلس باید در این مسیر عقبنشینی کرده و زمام امور را به مساجد بسپارند.
وی افزود: این واگذاری نباید در موضوع حجاب متوقف شود؛ بلکه ظرفیتهای اقتصادی مانند وامهای کارآفرینی، مجوزهای صنعت و کشاورزی نیز باید در اختیار مساجد قرار گیرد تا مسجد دوباره به مرکز محله، کانون حل مشکلات و محل شکوفایی توانمندیهای جامعه تبدیل شود.
حجتالاسلام پناهیان با اشاره به پتانسیلهای اقتصادی روستاها، به وضعیت تغییر کارکرد آنها انتقاد کرد و گفت: روستا باید کانون تولید، کشاورزی و سرزندگی باشد؛ اما متأسفانه با برخی رویکردها مانند گردشگری بیضابطه، طرحی در حال اجراست که روستاها را به مصرفکنندههای وابسته تبدیل میکند.
وی روستای خرماکلا در مازندران را الگویی موفق از مسئولیتپذیری مردمی خواند و افزود: مردم این روستا بدون تکیه بر کمکهای دولتی و با اتکا به توان داخلی خود، موفق به کسب افتخارات جهانی شدند که نشاندهنده ظرفیتهای نادیده گرفته شده مردمی است.
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود، دینداری بدون مسئولیت اجتماعی را ناقص دانست و خاطر به حوزههای فرهنگی محدود شود؛ به عنوان مثال، تصمیم اخیر دولت برای واگذاری مدیریت مسئله حجاب به مساجد، اقدام مطلوبی است که دولت و مجلس باید در این مسیر عقبنشینی کرده و زمام امور را به مساجد بسپارند.
وی افزود: این واگذاری نباید در موضوع حجاب متوقف شود؛ بلکه ظرفیتهای اقتصادی مانند وامهای کارآفرینی، مجوزهای صنعت و کشاورزی نیز باید در اختیار مساجد قرار گیرد تا مسجد دوباره به مرکز محله، کانون حل مشکلات و محل شکوفایی توانمندیهای جامعه تبدیل شود.
حجتالاسلام پناهیان با اشاره به پتانسیلهای اقتصادی روستاها، به وضعیت تغییر کارکرد آنها انتقاد کرد و گفت: روستا باید کانون تولید، کشاورزی و سرزندگی باشد؛ اما متأسفانه با برخی رویکردها مانند گردشگری بیضابطه، طرحی در حال اجراست که روستاها را به مصرفکنندههای وابسته تبدیل میکند.
این استاد حوزه و دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود، دینداری بدون مسئولیت اجتماعی را ناقص دانست و خاطرنشان کرد: دین تنها محدود به نماز و زندگی فردی نیست. تربیت دینی باید خروجی مسئولیتپذیری داشته باشد؛ چراکه اگر تربیت در مدارس برای اثرگذاری افراد در آینده نباشد، جامعه در بزنگاههای اجتماعی دچار آسیب میشود.
نظر شما