امام جمعه کرج: مسئولان مراقب ادبیات خود در زمینه وحدت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرج که همزمان با فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد، با تأکید بر اینکه وحدت ملی و امت اسلامی، سلاح راهبردی در برابر دشمنان است، گفت: مشکلات اقتصادی هرگز نباید بهانه‌ای برای سازش و عقب‌نشینی باشد؛ چراکه ملت ایران زیر بار ذلت نمی‌رود و اهل مبارزه است.

وی از مسئولان خواست همسو با مردم حرکت کنند و از هرگونه اظهارنظر و تصمیمی که به تضعیف اتحاد ملی می‌انجامد، پرهیز کنند.

امام جمعه کرج با تبریک هفته وحدت، نامگذاری این ایام را تدبیری هوشمندانه خواند و اظهار کرد: امت اسلام برای بقا و اقتدار خود در برابر دشمنان قسم‌خورده و توطئه‌های پیچیده، نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی است. هنگامی که جبهه استکبار تمام توان خود را بر ایجاد تفرقه و گسست میان مسلمانان متمرکز کرده، بهترین راه مقابله، تمسک به اصول بنیادین وحدت‌بخش است.

وی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های وحدت میان مسلمانان را محبت خاندان پیامبر (ص) دانست و تصریح کرد: محبت به اهل‌بیت (ع) می‌تواند همچون ریسمانی محکم، قلب‌های مسلمانان را به یکدیگر پیوند دهد. همه فرق اسلامی محبت به خاندان پیامبر (ص) را مورد توجه قرار داده‌اند و روایات فراوانی در منابع مذاهب مختلف درباره این موضوع وجود دارد.

آیت الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه باید از این ظرفیت مشترک برای تقویت انسجام امت اسلامی بیشتر استفاده کرد، گفت: محبت اهل‌بیت (ع) یک محور مشترک میان مسلمانان است و باید به عنوان یکی از عوامل و حلقه‌های اتصال امت اسلام بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

دشمن مشترک عامل دیگری برای وحدت مسلمانان

امام جمعه کرج با بیان اینکه دشمنان اسلام مرزبندی مذهبی میان مسلمانان قائل نیستند، گفت: دشمن برای تضعیف جهان اسلام و امت اسلامی نه مرز می‌شناسد و نه تفکیک مذهبی قائل است؛ هدف آنها تضعیف قدرت اسلام است. بنابراین هر اقدامی که موجب تفرقه در صفوف مسلمانان شود، در زمین دشمن بازی کردن و کمک به تضعیف جبهه مقاومت و وحدت اسلامی است.

وی وحدت را «سلاح استراتژیک» مسلمانان در برابر دشمن مشترک دانست و افزود: امروز همه مسلمانان، با هر مذهب و گرایشی، در برابر استکبار جهانی و به‌ویژه آمریکا، یک پیام مشترک دارند و آن ایستادگی در برابر سلطه و استکبار است.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر مطالعه دقیق زندگی پیامبر اسلام (ص)، خاطرنشان کرد: زندگی پیامبر اکرم (ص) باید لحظه‌به‌لحظه مطالعه شود؛ چراکه هر حادثه و هر مقطع از زندگی آن حضرت، درس و جلوه‌ای عظیم از زندگی انسانی است. پیامبر اکرم (ص) پیامبر رحمت است و پایه‌ریزی و مهندسی وحدت را خود آن حضرت انجام داده است.

امام جمعه کرج با تأکید بر اینکه عزت، اقتدار و عظمت جهان اسلام در گرو حفظ وحدت اسلامی است، گفت: وحدت خواسته قرآن و سنت است و معرفی اسلام ناب نیز در سایه وحدت محقق می‌شود؛ چراکه اگر اسلام ناب به درستی معرفی نشود، عده‌ای اسلام را با قرائت‌های انحرافی و گروه‌های سلفی، تکفیری و داعشی به جهانیان معرفی خواهند کرد.

خطیب جمعه کرج با اشاره به تحولات فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: امروز پاره تن اسلام در فلسطین و غزه در برابر چشم مجامع بین‌المللی بی‌خاصیت، بی‌رحمانه مورد حمله قرار می‌گیرد؛ کودکان و زنان کشته می‌شوند و مردم با گرسنگی مواجه هستند.

وی افزود: این جسارت دشمنان تا حد زیادی ناشی از نبود وحدت کافی میان مسلمانان است؛ در مقابل، هر مقدار وحدت را در جبهه مقاومت مشاهده می‌کنیم، آثار آن را نیز می‌بینیم. وحدتی که در جبهه مقاومت شکل گرفته، آتش به جان آمریکا و صهیونیست‌ها انداخته است و ما نیز با حفظ این روحیه و ایستادگی، اجازه نمی‌دهیم این آتش خاموش شود.

اتحاد مقدس مردم‌ پشتوانه امنیت ملی

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت وحدت داخلی و اتحاد ملی گفت: در کنار وحدت امت اسلامی، باید به وحدت ملی و داخلی نیز توجه داشته باشیم. «اتحاد مقدس» شکل‌گرفته میان مردم، عامل ساخت ایران قوی، سلاح مقابله با جنگ روانی و شناختی دشمن، پشتوانه امنیت ملی و عامل بالندگی جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ایران است.

وی ادامه داد: اتحاد مردم دو کار اساسی انجام می‌دهد؛ نخست جلوی اختلاف و تفرقه داخلی را می‌گیرد و دوم از مظلومان و انسان‌های بی‌گناه در برابر صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها دفاع می‌کند.

دشمن در جنگ اقتصادی نیز به دنبال تضعیف مردم است

آیت‌الله حسینی همدانی با اشاره به جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن گفت: دشمن در روزهای اخیر تمرکز خود را بر مسائل اقتصادی و معیشتی گذاشته است، اما فشار اقتصادی موضوع جدیدی برای ملت ایران نیست. ملت ایران از ابتدای انقلاب تاکنون همواره با تحریم و فشار اقتصادی مواجه بوده است؛ گاهی این فشار بیشتر و گاهی کمتر بوده، اما هیچ‌گاه متوقف نشده است.

وی تصریح کرد: دشمن هنگامی که از طریق فشار اقتصادی نتوانست به اهداف خود برسد، به سراغ جنگ‌های مختلف رفت؛ از جنگ تحمیلی و جنگ‌های خیابانی و فتنه‌ها گرفته تا درگیری‌های اخیر، اما وقتی در این عرصه‌ها نیز موفق نشد، دوباره بر جنگ اقتصادی تمرکز کرده است. نباید از فشارها ترسید و نباید در برابر فشار اقتصادی، مسیر عزت و استقلال را رها کرد.

هشدار امام جمعه کرج به مسئولان: مراقب ادبیات و تصمیمات خود باشند

امام جمعه کرج با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره کنار گذاشتن برخی دستاوردهای کشور برای کاهش فشار اقتصادی گفت: ملت ایران حاضر نیست به خاطر مشکلات معیشتی و گرانی از آرمان‌های خود دست بکشد. نباید به بهانه فشار اقتصادی، سازش و عقب‌نشینی را تجویز کرد؛ ملت ایران هم در محرم اهل مبارزه است و هم در رمضان اهل عبادت و روزه، اما زیر بار ذلت نمی‌رود.

وی با اشاره به اظهارات برخی افراد درباره کنار گذاشتن غنی‌سازی برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، این منطق را منطق عزت و اقتدار ندانست و پرسید: اگر از انرژی هسته‌ای، غنی‌سازی و دیگر دستاوردهای کشور دست بکشیم و حتی کشور را تکه‌تکه کنیم، آیا دشمن راضی خواهد شد و دست از سر ملت ایران برخواهد داشت؟

آیت الله حسینی همدانی تأکید کرد: مسئولان باید در مسیر مردم حرکت کنند؛ مردمی که با وجود همه سختی‌های معیشتی و گرفتاری‌های متعدد، ماه‌ها در صحنه حضور داشته‌اند و هزینه‌های لازم را پرداخت کرده‌اند.

وی از رؤسای قوا خواست افرادی را که با اظهارات و رفتارهای خود موجب تضعیف اتحاد مردم می‌شوند، از اطراف خود دور کنند و گفت: مسئولان باید به حرف مردم و رهبر انقلاب توجه کنند و برای رسیدن به اهداف دنیایی و کم‌ارزش، وحدت مردم را خدشه‌دار نکنند.

انتقاد از تصمیمات اقتصادی نامتناسب با اولویت‌های کشور

خطیب جمعه کرج همچنین بر ضرورت دقت مسئولان در تصمیمات اقتصادی تأکید کرد و گفت: باید توجه داشت تصمیماتی مانند اجازه واردات خودروهای گران‌قیمت در شرایط فعلی، تا چه اندازه با اولویت‌های کشور تناسب دارد.

اجازه ندهیم فتنه‌گران دوباره فضای کشور را ملتهب کنند

امام جمعه کرج با هشدار نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای ایجاد اختلاف و ناامیدی در جامعه اظهار کرد: اتحاد مقدس و وحدتی که میان مردم شکل گرفته نباید تضعیف شود و مسئولان نباید با عملکرد خود مردم را مأیوس کنند. نباید اجازه جولان و سخن‌پراکنی به فتنه‌گران داده شود؛ کسانی که در گذشته کشور را تا مرز سقوط پیش بردند و با جریان‌های فکری و سیاسی بیگانه برای ضربه زدن به کشور همراه شدند.

وی تصریح کرد: مردم هوشیارند و همان‌گونه که در ۹ دی در برابر فتنه ایستادند، اجازه حرکت مجدد به فتنه‌گران نخواهند داد.

محور وحدت باید ولایت باشد

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه وحدت و اتحاد نیازمند محور است، گفت: اتحاد و وحدت باید محور داشته باشد و هر محوری غیر از ولایت، مردود و مورد قبول نیست. وقتی از وفاق سخن می‌گوییم، منظور آن است که همه افراد در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارند، باید در مسیر منافع کشور و نظام همراه باشند و برای تقویت انسجام عمومی تلاش کنند.

حجاب و عفاف بخشی از هویت دینی و اجتماعی جامعه

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: بحث حجاب موضوع مفصلی است، اما آنچه مورد نظر است، اصل پوشش است و باید مورد توجه قرار گیرد. در مقطعی چادر به عنوان حجاب برتر مطرح می‌شد، اما امروز مسئله چادر از این عنوان فراتر رفته و برای جامعه شیعی و انقلابی ما نقش هویتی پیدا کرده است.

وی با انتقاد از بی‌توجهی احتمالی به دغدغه‌های مردم در حوزه عفاف و حیا گفت: همان‌طور که گاهی صدای یک سلبریتی که معیارش تعداد لایک‌های صفحه‌اش است شنیده می‌شود، باید صدای میلیون‌ها انسان مسلمان، معتقد و متدین را نیز شنید؛ مردمی که نسبت به عفت، حیا، ناموس و خانواده دغدغه دارند. نسبت به جنگ فرهنگی و اجتماعی که به‌صورت تدریجی وارد جامعه شده و امروز آشکارتر فعالیت می‌کند، نباید مسامحه و بی‌تفاوتی صورت گیرد.

امام جمعه کرج در ادامه با اشاره به سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، از این شهید به عنوان یکی از چهره‌های برجسته مبارزه با استعمار انگلیس در جنوب ایران یاد کرد و گفت: دوازدهم شهریور سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، روز مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده است تا از غیرت، شجاعت و ایستادگی مردم ایران در برابر قدرت‌های استعماری تقدیر شود.

وی افزود: ماهیت استکبارستیزی مردم ایران و مخالفت آنان با دخالت بیگانگان در امور داخلی و سرنوشت کشور، در مقاطع مختلف تاریخی خود را نشان داده است که یکی از نمونه‌های آن در جریان جنگ جهانی اول و مبارزات رئیسعلی دلواری و یاران او مشاهده شد.

نفوذ جریانی از نفوذ موردی خطرناک‌تر است

آیت الله حسینی همدانی در بخش پایانی خطبه‌های خود به موضوع نفوذ پرداخت و گفت: رهبر معظم انقلاب بارها درباره پدیده نفوذ هشدار داده و آن را خطری بزرگ دانسته‌اند؛ موضوعی که ابعاد گسترده‌ای دارد و نمی‌توان همه آن را در یک خطبه بررسی کرد، اما باید به‌صورت مستمر درباره آن روشنگری شود.

وی نفوذ را در عرصه بین‌المللی دارای دو شکل اصلی «نفوذ موردی» و «نفوذ جریانی» دانست و توضیح داد: در نفوذ موردی، دشمن یک فرد را به عنوان جاسوس جذب می‌کند، به او پول، امکانات و آموزش می‌دهد تا در راستای اهداف مورد نظر دشمن اقدام کند. اما نفوذ جریانی، شکل عمیق‌تر و پیچیده‌تری از نفوذ است که با جنگ شناختی ارتباط دارد و بر ذهنیت‌ها، باورها و تصمیم‌سازی‌های کشور هدف اثر می‌گذارد.

امام جمعه کرج نفوذ جریانی را بسیار خطرناک‌تر از نفوذ موردی دانست و از مردم خواست بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نفوذ، به‌ویژه سخنرانی‌های ایشان در آذرماه سال ۱۳۹۴ را با دقت مطالعه کنند.

وی در پایان بر ضرورت هوشیاری جامعه در برابر انواع نفوذ، جنگ شناختی، تفرقه‌افکنی و تلاش دشمن برای تضعیف وحدت تأکید کرد.