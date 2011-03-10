بودجه 13 هزار میلیاردی حوزه سلامت در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر روز پنج شنبه در حاشیه برگزاری همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران گفت: بر اساس مصوبه مجلس، 10 درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها باید به بخش بهداشت و درمان کشور اختصاص یابد که امیدواریم محقق شود.
نایب رئیس مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 56 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی کرد و افزود: پنج هزار و 600 میلیارد آن باید به بخش سلامت اختصاص یابد. به این ترتیب کل اعتبارات حوزه سلامت در سال 90 به بیش از 18 هزار و 600 میلیارد تومان می رسد. به این ترتیب اعتبارات وزارت بهداشت حدود 50 درصد افزایش مییابد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش سهم پرداختی مردم در هزینههای سلامت که باید در پایان برنامه به 30 درصد برسد، گفت: برای رسیدن به این هدف باید هر سال حداقل 6 درصد از پرداختی مردم کم شود تا طی پنج سال به 30 درصد برس. زیرا در حال حاضر سهم پرداختی مردم از هزینه های درمانی بیش از 60 درصد است.
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