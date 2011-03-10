بودجه 13 هزار میلیاردی حوزه سلامت در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب الدین صدر روز پنج شنبه در حاشیه برگزاری همایش قانون هدفمندی یارانه ها و نظام سلامت در سالن همایشهای کتابخانه ملی ایران گفت: بر اساس مصوبه مجلس، 10 درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها باید به بخش بهداشت و درمان کشور اختصاص یابد که امیدواریم محقق شود.

نایب رئیس مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 56 هزار میلیارد تومان برای سال آینده پیش بینی کرد و افزود: پنج هزار و 600 میلیارد آن باید به بخش سلامت اختصاص یابد. به این ترتیب کل اعتبارات حوزه سلامت در سال 90 به بیش از 18 هزار و 600 میلیارد تومان می رسد. به این ترتیب اعتبارات وزارت بهداشت حدود 50 درصد افزایش می‌یابد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کاهش سهم پرداختی مردم در هزینه‌های سلامت که باید در پایان برنامه به 30 درصد برسد، گفت: برای رسیدن به این هدف باید هر سال حداقل 6 درصد از پرداختی مردم کم شود تا طی پنج سال به 30 درصد برس. زیرا در حال حاضر سهم پرداختی مردم از هزینه های درمانی بیش از 60 درصد است.

وی با اشاره به سرانه درمان سال 89 که توسط دولت هشت هزار و 500 تومان اعلام شد، افزود: اشکالی که به این سرانه وارد است اینکه در قانون بودجه سال 89 مطرح شده بود تا 7 درصد از حقوق کارکنان دولت مبنای سرانه درمان قرار گیرد و به این ترتیب سرانه درمان حدود 14 هزار تومان تعیین شود. با این سرانه بخش دولتی می توانست تعرفه های خودش را اصلاح کند.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: پایین نگه داشتن تعرفه های دولتی و خصوصی موجب می شود که آشفتگی در حوزه سلامت اتفاق بیافتد.

صدر اعلام کرد: مسئولان اقتصادی نظرشان این است که یکی از فرصتهای به دست آمده در هدفمندی یارانه ها، شفاف سازی محاسبات است که این موضوع برای بخش خصوصی نکته ای مثبت تلقی می شود.

وی خواستار توجه و حمایت دولت از بخش خصوصی در حوزه سلامت شد و افزود: دولت باید با اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، از تحمیل هزینه های اضافی به مراکز درمانی و مردم جلوگیری کند.