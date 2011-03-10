منافع آمریکا و هند در گروی منافع پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اکسپرس تریبون در گزارشی درباره جنگ افغانستان و لزوم همکاری آمریکا و پاکستان برای مبارزه با تروریسم نوشت: دکتر "ماروین جی وینبام" کارشناس مسائل خاورمیانه بر این باور است که جنگ افغانستان برای آمریکایی ها جنگی شکست خورده است و این کشور باید تصمیمات داخلی و اقتصادی بسیاری را بگیرد.

وی تاکید کرد: آمریکا برای یافتن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده وارد جنگ افغانستان شد نه تغییر رژیم در این کشور. اگر آمریکا در مبارزه علیه تروریسم پیروز شود، این پیروزی برای پاکستان نیز یک نوع موفقیت به شمار می رود و پیروزی در جنگ نمی تواند بدون همکاری این کشور حاصل شود.

دکتر ماروین جی وینبام معتقد است: طالبان هنوز امیدوار است تا بار دیگر قدرت را در افغانستان در دست گیرد اما این موفقیت کابوس پاکستان خواهد بود زیرا زود یا دیر، کشورهای دیگر همچون چین، هند و روسیه وارد جنگ افغانستان می شوند و این کشور به خاکی برای جنگهای بیشتر تبدیل می شود.

کارشناس مسائل خاورمیانه در ادامه تاکید می کند: اقدام نظامی علیه اعضای القاعده در پاکستان نمی تواند گزینه آمریکا در این کشور باشد زیرا هر چیزی که پاکستان را تهدید کند، خطرات بسیاری را برای آمریکا و هند نیز درپی خواهد داشت.