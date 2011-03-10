گسترش فولاد تبریز مقابل صنعت ساری به برتری یافت

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، در این بازی که در ورزشگاه تقریبا خالی یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد، تیم میزبان با نتیجه سه بر یک میهمان خود را شکست داد و جایگاه خود در رده سوم جدول رده بندی گروه ب را مستحکم تر کرد.

عرفان اولروم در دقایق 10 و 46 و علی مولایی در دقیقه 55 برای گسترش فولاد تبریز و پیمان سیفی در دقیقه 15 برای صنعت ساری گلزنی کردند.

جمشید دانش مهر به کمک کیومرث رضایی و بابک عباسقلی زاده کار قضاوت این بازی را بر عهده داشت و به عرفان اولروم از گسترش فولاد تبریز کارت زرد نشان داد.

گسترش فولاد تبریز با کسب سه امتیاز این بازی ، 33 امتیازی شد و در رده سوم جدول رده بندی گروه ب باقی ماند.