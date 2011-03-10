به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از تساوی 2 بر 2 تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان با بیان این مطلب افزود: قبل از اینکه بخواهم راجع به بازی حرف بزنم باید بگویم به تیمم افتخار می‌کنم. ما امروز با بازی خوبی که به نمایش گذاشتیم تیم ذوب آهن را به زانو درآوردیم. همه دیدند امروز راه آهن چقدر خوب، با صلابت، با غیرت و هماهنگ بازی کرد. بدون شک حق ما مساوی نبود و باید با پیروزی زمین را تر ک می‌کردیم.

وی با ابراز تشکر از شاگردانش افزود: امروز در حالی مقابل ذوب آهن دو گل خوردیم که این تیم تنها دو موقعیت 20 درصدی داشت اما ما در طول مسابقه بارها صاحب موقعیت گلزنی شدیم و کل جریان بازی در اختیارمان بود. امروز مدافعان و دروازه بان تیم ذوب آهن نمایش خوبی داشتند و نگذاشتند تیمشان با اختلاف زیاد مغلوب شود.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن خاطرنشان کرد: هر تیمی فراز و نشیب دارد. راه آهن هم از این قاعده مسثنی نیست البته تیم ما همیشه خوب بازی می‌کند اما زمانی که جلوی تیم‌های بزرگ قرار می‌گیرد انگیزه بازیکنان بیشتر می‌شود و این طور به نظر می‌آید که مقابل تیم‌های مدعی بهتر بازی می‌کنیم.

تارتار در خصوص شایعه برگزار نشدن تمرینات این تیم گفت:‌ ما تمرین داشتیم و این گونه نبود که بازیکنان اصلاً‌ تمرین نکرده باشند. بازیکنان تیم ما آنقدر حرفه‌ای هستند که حتی اگر یک یا دو روز تمرینات برگزار نشود به صورت اختصاصی تمرین کرده و آمادگی خود را حفظ کنند.

سرمربی تیم فوتبال راه آهن در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که چرا در دقایق پایانی روی به بازی دفعی نیاوردید و حفظ نتیجه نکردید، گفت: ما هدفمان این بود که امروز برنده از زمین خارج شویم به همین خاطر بعد از گل دوم روی به بازی تدافعی آوردیم و سیستم خود را تغییر دادیم اما تیم ذوب آهن که یکی از خوش‌شانس‌ترین تیم‌های لیگ برتری است دیدید که چگونه توانست گل تساوی را به ثمر بر ساند.

وی افزود: همه دیدند ما امروز چطور گل زدیم، از چه موقعیت هایی استفاده نکردیم و چگونه دروازه مان باز شد. تیم راه آهن به ذوب آهنی دو گل زد که یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ برتر را دارد. این نشان می‌دهد که راه آهن خط حمله خوبی هم دارد.

وی در خاتمه تصرح کرد:‌امروز داوری مشکل خاصی نداشت و فکر نمی‌کنیم سوت‌های داور تاثیری در نتیجه بازی داشته باشد.

دیدار تیم‌های راه آهن شهرری و ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر پنجشنبه در ورزشگاه اکباتان تهران انجام شد به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید.