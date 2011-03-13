ساری به سه منطقه شهرداری تقسیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرداری ساری گفت: ساری تبدیل به کارگاه بزرگ سازندگی شده که در طول تاریخ پس از انقلاب شکوهمند اسلامی کم نظیر بوده است.

شهردار ساری با اشاره به اتفاقات اخیر پیش آمده، اختلاف نظر و سلیقه بین شهرداری و شورا را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: با در نظر گرفتن وظیفه ذاتی شورا در نظارت مستمر بر امور شهرداری و نحوه مدیریت آن، همگان موظف به پاسخگویی به این نهاد منتخب مردمی هستیم.

حجازی، زمینه خدمت رسانی به شهروندان در شرایط فعلی را مناسب ارزیابی کرد و اذعان داشت: شورای اسلامی شهر در دوره سوم بیشترین همکاری و حمایت ها را از شهرداری داشته که ثمره آن اجرا و بهره برداری دهها پروژه زیربنایی است.

شهردار ساری با استقبال از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان و دلسوزان واقعی ساروی نسبت به شهرداری و مدیریت آن خاطر نشان کرد: خبرگزاری ها، نشریات و تمام اصحاب رسانه نمایندگان افکار عمومی بوده و نظرات و انتقادات آنان سبب رشد و توسعه شهری خواهد شد.

حجازی با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز خاطر نشان کرد: مسئولان ستاد نوروزی شهر را برای گردشگران نوروزی و همشهریان آماده کنند.

وی خواستار توجه ویژه سازمان های تابعه برای یافتن راه کارهای درآمد زایی و اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی شد و بیان داشت: انتظارات بحق شهروندان از شهرداری و سازمان های زیرمجموعه آن بالاتر رفته و باید تلاش بیشتری کنیم تا در جهت توسعه، عمران و آبادانی شهرمان بکوشیم.

شهردار مرکز مازندران در ادامه از کسب مجوز راه اندازی سومین منطقه شهری خبر داد و اظهار داشت: با کسب این مجوز در آینده نزدیک شاهد راه اندازی این منطقه در بلوار کشاورز خواهیم بود که این عمل در راستای ارائه خدمات مطلوب تر، کاهش ترافیک و ارتقای جایگاه شهرداری است.

حجازی از حضور فعال روابط عمومی، اموراداری و سازمان های حمل و نقل و ترافیک، پسماند، پارک ها و فضای سبز و فاوا که به صورت مسقیم در نمایشگاه ملی دستاوردهای شهرداری های کشور در محل مصلای تهران حضور داشتند قدردانی کرد.