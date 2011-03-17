نمایندگان عربستان، امارات و بحرین از مجمع عمومی سازمان ملل اخراج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر 10 هزار نفر از اعضای بسیجی هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با صدور بیانیه‌ای اقدام نظامی کشور عربستان‌سعودی در بحرین را محکوم کردند.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

جهان در حال بهت و حیرت شاهد تجاوز آشکار نظامی عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی به کشور بحرین برای قتل و عام مردم یعنی صاحبان اصلی این سرزمین است و این درحالی است که حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی و بنبادین انسان‌هاست که همه سازمان‌ها، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های عضو سازمان ملل باید از آن حمایت نمایند، از این رو درخواست فوری جوامع بشری به خصوص نخبگان دانشگاهی ایران عبارت است از:

1- شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدامات نظامی عربستان و امارات در بحرین، این اقدامات را به عنوان «تجاوز» اعلام کنند و نسبت به شناسایی و مرتکبین آنها پیگرد قانونی ترتیب دهند.

2- دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مسئولان دولت عربستان، امارات و بحرین را به جهت کشتار مردم بی‌دفاع بحرین تحت عناوین جنایت علیه بشریت مورد پیگرد و محاکمه قانونی در قالب اساسنامه این دیوان قرار دهد.

3- مجمع عمومی سازمان ملل ضمن اخراج نمایندگان عربستان، امارات و بحرین، به تشکیل جلسه فوری پرداخته و از قتل و عام مردم بی‌دفاع بحرین جلوگیری نماید.

4- دخالت آمریکا به عنوان معاونت در جرایم علیه بشریت در بحرین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل محکوم گردد.

5- سازمان کنفرانس اسلامی ضمن تشکیل جلسه فوق‌العاده، به چاره‌جویی جدی بپردازد و اجازه ندهد که قدرت‌های بیگانه و فزون‌طلب بیش از این در مصالح ملی مردم مسلمان دخالت کنند.

6- از همه مردم آزاده‌ جهان و به خصوص مسلمانان دعوت می‌گردد که ضمن تظاهرات خیابانی اعتراض خود را به تجاوز آشکار دولت‌های عربستان و امارات به کشور بحرین نشان دهند.

7- دولت‌های عربستان و امارات باید بدانند، همانطور که حمایت آنها از صدام حسین سودی نبخشید و صدام به قعر جهنم رفت، آنها نیز اگر همچنان بازیگر طرح‌ها و برنامه‌های قدرت‌های استعماری باشند، به سرنوشت صدام حسین دچار خواهند شد.

8- از دولت‌های آزادی‌خواه و استقلال‌طلب به خصوص دولت جمهوری اسلامی می‌خواهیم که با اخراج سفرای عربستان و امارات، عزم جدی خود را در حمایت از حقوق اساسی مردم بحرین نشان دهند.

