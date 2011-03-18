ونگر و نصری از سوی یوفا جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر و سمیر نصری در دیدار با بارسلونا نسبت به قضاوت دیدار تیم‌های بارسلونا - آرسنال اعتراض شدیداللحن به "ماسیمو بوساکا" داشتند که این امر محرومیت یک جلسه‌ای برای آنها به همراه داشته است.

یوفا در بیانیه‌ای اعلام کرد: "آرسن ونگر و سمیر نصری، مربی و هافبک آرسنال، به دلیل رفتار ناشایست در دیدار با بارسلونا یک جلسه محروم شدند. ضمن اینکه سرمربی آرسنال به پرداخت 10 هزار یورو جریمه هم محکوم شده است".

"جو جوردن"، مربی تیم فوتبال تاتنهام نیز به دلیل درگیری با "گنارو گتوسو"، مدافع تیم میلان در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به یک جلسه محرومیت محکوم شده است. گتوسو پیش از این از سوی یوفا چهار جلسه محروم شده بود.