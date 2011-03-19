نخستین کمیته پسماند بناب در آخرین روزهای سال/کوره های زغال خارج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از بناب، فرماندار شهرستان بناب در این جلسه طی سخنانی با اشاره به مشکلات حاصل از فعالیت غیرمجاز و غیراستاندارد کوره های زغال پزی در برخی روستاهای تابعه بناب، به انتقال سریع این کوره ها به حاشیه شهر تأکید کرد.

سعید برقی همچنین با بیان اینکه اداره حفاظت محیط زیست و مرکز بهداشت بناب باید آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت زیست محیطی و بهداشتی شهرستان در دست داشته باشند و با اشراف کامل به فعالیتهای کارخانجات تولیدی و مراکز صنعتی نظارت کنند گفت: مراکز تولیدی و صنعتی که پسماندهای ویژه و خطرناک ایجاد می کنند، باید شناسایی شده و با آنها برخورد شود.

رئیس کمیته مدیریت پسماندهای بناب در ادامه تأکید کرد: زباله های عادی و صنعتی شهرک صنعتی بناب هم باید از هم تفکیک شده و در سال آینده مدیریت جمع آوری و دفع زباله های عادی به بخش خصوصی واگذار شود.

برقی در بخش دیگری از سخنان خود، از نحوه نظارت و بازرسی بر مراکز فروش سموم کشاورزی انتقاد کرد و اظهار داشت: متأسفانه روند نظارت بر این مراکز تشریفاتی و ضعیف بوده و باید اکیپ ویژه ای برای نظارت دقیق و جدی به این مراکز تعیین شود تا از تخلفاتی مثل فروش سموم تاریخ گذشته به کشاورزان جلوگیری کند.

در ادامه این جلسه؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بناب با بیان اینکه هم اکنون بیش از 50 کوره زغال پزی در شهرستان فعالیت می کنند، گفت: 30 باب کوره زغال پزی غیراستاندارد با ارتفاع کمتر از 200 متر در روستای «چلقائی» فعالیت می کنند که به علت مشکلات زیاد زیست محیطی و آلایندگی فراوان، مورد اعتراض اکثر اهالی منطه قرار گرفته اند.

صیاد لطفی اضافه کرد: محلی در منطقه کوههای «قره قشون» برای انتقال کوره های زغال پزی به آنجا مشخص شده است که مورد تأیید کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست نیز قرارگرفته است و اگر این مکان به صاحبان کوره ها واگذار شود، این مشکل برطرف خواهد شد.

وی همچنین از اتمام تصفیه کامل پساب کارخانجات سبزه پاک کنی شهرستان برای اولین بار خبر داد و گفت: برای نخستین بار، پساب کارخانجات سبزه پاک کنی شهرستان بصورت کامل و مطابق با استانداردهای زیست محیطی تصفیه شده است که قابل استفاده در آبیاری مزارع کشاورزی است.

به گفته لطفی، در شهرستان بناب هیچگونه پسماند ویژه و خطرناک وجود ندارد.

در این جلسه، فرماندار بناب از عدم حضور مدیران در جلسات بشدت انتقاد کرد و گفت: غیبت مسئولان در جلسات مورد قبول نیست و در چنین جلسات حساس و مهمّی که برای حل مشکلات مهم شهرستان تشکیل می شود، باید شخص مسئولین شرکت کنند نه نمایندگان آنها.