حفظ حریم و آبروی افراد امری لازم در بازرسی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد ازظهر شنبه در نشست با مسئولان اداره کل بازرسی استان بر حفاظت قانونی از بیت المال تاکید کرد و اظهارداشت: یک نظام عدالت محور زمانی موفق است که دارای کارشناسان و بازرسان قوی باشد.
وی کارآمدی در عرصه نظارت عدالت محوری و تصمیم گیری را از جمله اهداف اداره کل بازرسی عنوان کرد و افزود: پیشگیری از تخلفات تأثیر بسیار زیادی دارد و لازم است راهکارهای پیشگیرانه در این مورد لحاظ شود.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر نیز گفت: امسال 13 میلیارد تومان در بررسی مناقصه ها به دولت برگشت داده شد.
غلامحسین کرمی افزود: بازرسان این اداره کل در کنار دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات موجود در دستگاه ها با هدف جلب رضایت مردم فعالیت می کند.
وی با تأکید بر این که باید نظارت در جامعه به فرهنگ تبدیل شود، اظهار داشت: بازرسی در جامعه باید با مشارکت مردم به گونه ای باشد که فضا برای متخلفان، نا امن و فرهنگ قانون گرایی، قانون پذیری و قانونمندی جایگزین قانون گریزی شود.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: براساس توزیع کمّی گزارش ها، بیش ترین شکایت ها مربوط به حوزه های شهرداری، بانک ها، امور اراضی و ثبت اسناد است.
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