راه اندازی خطوط مترو در 5 شهرستان استان تهران تصویب شد

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین با بیان این مطلب که در بخش حمل و نقل عمومی اقدامات چشمگیری در این استان صورت گرفته، افزود: اعتبارات ویژه ای که در بخش حمل و نقل عمومی در تمام شهرستان های استان از سوی دولت اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح پروژه اتوبان پردیس، پروژه اتصال قم به ورامین، دو بانده شدن جاده فیروزکوه، تونل توحید، اتوبانها و کنارگذرها، کمربندی ها و در نهایت احداث بیمارستان از جمله اقداماتی است که در سال 89 در بخش عمران استانداری تهران به انجام رسید.

محمودی در ادامه با اشاره به مناسب سازی راههای مواصلاتی استان تهران در سال گذشته، افزود: عمده راههای مواصلاتی استان تهران برای دسترسی آسان به تمام شهرها، شهرستانها و روستاهای این استان مناسب سازی شده است؛ این در حالی است که با توجه به رشد جمعیت، روز به روز تقاضا در این حوزه افزایش می یابد.

این مسئول امور عمرانی استان تهران با اشاره به افتتاح پروژه‌های عمرانی استان در هفته دولت سال 89 با اعتبار 16میلیون دلار، گفت: در دهه فجر سالجاری نیز پروژه هایی با اعتبار پنج میلیارد دلار افتتاح شد که بزرگترین آنها، پروژه سد ماملو بود که درصد عظیمی از آب تهران را تأمین می کند.



اولویت گازرسانی به روستاها

وی درباره گازرسانی به روستاهای استان تهران نیز افزود: هرچند در برخی از روستاها به دلیل صعب العبور بودن، گازرسانی صورت نگرفته اما در سال 90 مانند سالهای گذشته، یکی از اولویتهای استانداری در حوزه عمران، گازرسانی به این مناطق خواهد بود.

محمودی یادآور شد: گازرسانی به مناطق مختلف استان تهران به صورت گسترده صورت گرفته و نفوذ گاز در این استان به نسبت میانگین کشور، بیش از 95درصد است.

معاون عمرانی استاندار تهران درباره زیرساختهای استان تهران نیز افزود: آب، برق، گاز و تلفن در حال حاضر از جمله زیرساخت هایی است که در حد معقول، در سطح استان تهران تأمین شده است.

وی اظهار داشت: در دور سوم سفرهای رئیس جمهور مصوبات بسیار خوبی برای رفع مشکلات عمرانی استان تهران در سال 89 به تصویب رسید، تا جایی که می توان ادعا کرد که زیرساختهای استان تهران به گونه ای فراهم شده که محیط ایمن برای هم استانی ها تأمین شود.