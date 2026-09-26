به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفت امیر قلعه نویی همچنان به فعالیت خود در راس کادرفنی تیم ملی تا رقابت های جام ملت های آسیا ادامه دهد تا شاید بتواند با او به عنوان قهرمانی این رقابت ها برسد.

انتخابی که انتقادات زیادی را به همراه داشت اما پس از ماندن او توصیه هایی از سوی کارشناسان و سپس مدیران فدراسیون شد تا قلعه نویی با تغییر در کادرفنی اجازه ورود چند دستیار صاحب سبک را بدهد. درخواستی که با مطالعه رزومه‌هایشان نیز همراه شد تا با توجه به خروج آندرانیک تیموریان، علی اصغر قربانعلی پور و الین دینکا بتوانند راه به نیمکت تیم ملی پیدا کنند.

قلعه نویی با این حال فعلا تصمیم گرفت حامد پاک سیما مربی دروازه بان های تیم فوتبال نوجوانان را در کادرفنی خود بگنجاند و با نفرات قبلی همچون سعید الهویی، هومن افاضلی و رحمان رضایی به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین دو آنالیزور تیم نیز همچنان زیرنظر سعید الهویی فعالیت می کنند تا رصد بازی های رقیب و همچنین عملکرد ملی پوشان را در اختیار کادرفنی قرار دهند.

سرمربی تیم ملی ایران پیشنهادهایی را برای حضور دو سرمربی فصل گذشته لیگ برتر در کادر خود داشته است که یکی از آنها مورد وثوق قلعه نویی هم قرار گرفت اما چندان مورد استقبال مسئولان فدراسیون قرار نگرفت و ورود به فیفادی نیز سبب شد تا این موضوع فعلا به تعویق بیفتد.

این در حالی است که اصرار به تقویت کادرفنی تیم ملی همچنان یکی از خواسته های مهم کارشناسان و تنی چند از مدیران فدراسیون است اما قلعه نویی هنوز منکر این است که کادرفنی خود را تقویت کند و اشخاصی که رزومه خوبی دارند را به جمع دستیارانش اضافه کند.

نکته قابل توجه دیگر مربوط به کم شدن تعداد آنالیزورهای تیم ملی است تا تنها دو عضو مورد اعتماد الهویی در جمع آنالیزورها باشند و دیگر اجازه فعالیت به سایر نفرات داده نشود تا قلعه نویی هم نتواند به این بخش ورود داشته باشد!

در شرایطی که تیم ملی باید خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده کند، موضوع تقویت کادر فنی همچنان روی میز فدراسیون قرار دارد و باید دید در ادامه، قلعه‌نویی برای اضافه کردن دستیاران جدید به جمع کادر فنی خود تصمیم تازه‌ای خواهد گرفت یا ترجیح می‌دهد با همین ترکیب مسیر آماده‌سازی تیم ملی برای مهم‌ترین رقابت آسیایی را ادامه دهد.