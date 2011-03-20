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۲۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۹

جهش علمی دانش آموزان گلستان بالاست

جهش علمی دانش آموزان گلستان بالاست

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پرورش گلستان گفت: جهش علمی دانش‌آموزان استان گلستان نسبت به برخی از استانهای برخوردار کشور بالاست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی ندافی در آئین تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور شهرستان گنبد، خودباوری در میان دانش‌آموزان و دانشجویان کشور را پدیده‌ای مبارک اعلام کرد و گفت: توان علمی جوانان کشور، همه کشورها را متوجه ایران و نظام اسلامی آن کرده است.

وی اظهار داشت: این استان در شاخص‌های مختلف جهش‌هایی داشته است که مدیون برنامه ریزی مسئولان، تلاش و کوشش دانش‌آموزان و فرهنگیان است.
 
وی شاخص‌های آموزشی را معیاری برای آمایش استان اعلام کرد و گفت: این استان در سال 85 در رده 23 کشور در کنکور سراسری قرار داشت در حالیکه در کنکور سراسری گذشته در مجموع همه گروههای آموزشی توانست رتبه 9 کشور را به خود اختصاص دهد.
 
وی رتبه گلستان در گروه ریاضی 6، علوم تجربی 7، هنر 5 و زبانهای خارجی 12 اعلام کرد و گفت: در مجموع نیز این استان رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.
 
فرماندار گنبدکاووس نیز در این جلسه با تشریح ارزش علم و عالم از دانش‌آموزان و دانشجویان خواست، در ادامه راه خود مراقب باشند تا در دام شیاطین گرفتار نشوند.
 
حیدرعلی احمدی افزود: کسب علم و فضیلت در اسلام ارزش بزرگی محسوب شده و در مواقعی شاخص برتری فردی بردیگری است.
 
فرماندار گنبد از تلاش دانش‌آموزان این منطقه قدردانی کرد و افزود: با تلاش و کوشش فراوان باید در سالهای آتی رتبه‌های بهتر را برای این شهرستان به ارمغان بیاورند. 
کد مطلب 1276811

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