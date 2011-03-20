جهش علمی دانش آموزان گلستان بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدعلی ندافی در آئین تجلیل از دانش آموزان برتر کنکور شهرستان گنبد، خودباوری در میان دانش‌آموزان و دانشجویان کشور را پدیده‌ای مبارک اعلام کرد و گفت: توان علمی جوانان کشور، همه کشورها را متوجه ایران و نظام اسلامی آن کرده است.

وی اظهار داشت: این استان در شاخص‌های مختلف جهش‌هایی داشته است که مدیون برنامه ریزی مسئولان، تلاش و کوشش دانش‌آموزان و فرهنگیان است.

وی شاخص‌های آموزشی را معیاری برای آمایش استان اعلام کرد و گفت: این استان در سال 85 در رده 23 کشور در کنکور سراسری قرار داشت در حالیکه در کنکور سراسری گذشته در مجموع همه گروههای آموزشی توانست رتبه 9 کشور را به خود اختصاص دهد.

وی رتبه گلستان در گروه ریاضی 6، علوم تجربی 7، هنر 5 و زبانهای خارجی 12 اعلام کرد و گفت: در مجموع نیز این استان رتبه نهم کشور را به خود اختصاص داده است.

فرماندار گنبدکاووس نیز در این جلسه با تشریح ارزش علم و عالم از دانش‌آموزان و دانشجویان خواست، در ادامه راه خود مراقب باشند تا در دام شیاطین گرفتار نشوند.

حیدرعلی احمدی افزود: کسب علم و فضیلت در اسلام ارزش بزرگی محسوب شده و در مواقعی شاخص برتری فردی بردیگری است.

فرماندار گنبد از تلاش دانش‌آموزان این منطقه قدردانی کرد و افزود: با تلاش و کوشش فراوان باید در سالهای آتی رتبه‌های بهتر را برای این شهرستان به ارمغان بیاورند.