رقابت خرید بلوک بانک تجارت به سومین روز کشیده شد

علی صحرایی در گفتگو با مهر در مورد عرضه چهارمین بلوک 5 درصدی سهام بانک تجارت در بورس گفت: فروش سهام بانک تجارت با ادامه رقابت برای خرید میان دو گروه به سومین روز کشیده شد.

مدیر بازار شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه بلوک مذکور در روز چهارشنبه هفته گذشته از سوی سازمان خصوصی سازی عرضه شده بود، افزود: به دلیل رقابت میان خریداران در روز چهارشنبه، ادامه رقابت در روز جاری انجام شد.

وی ادامه داد: معامله 678 میلیون و 429 هزار و 950 سهم بانک تجارت به سومین روز کشیده شده است، این در حالی است که در روز چهارشنبه گذشته قیمت سهام به دو هزار و 395 ریال و امروز به 3 هزار و 480 ریال رسیده است.

سهام بانک تجارت به عنوان دومین بانک دولتی مشمول اصل 44 در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال 87 در بورس عرضه شد.

سازمان خصوصی سازی چهارمین بلوک 5 درصدی بانک تجارت را به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه به اضافه 15 درصد به شرط آ اینکه از 236 تومان کمتر نباشد، به صورت 25 درصد نقد و باقی اقساط 3 ساله در بازار اول معاملات سهام شرکت بورس عرضه کرده است.