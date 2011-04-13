به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری و تهیه‌کنندگی محمود فلاح روزهای جمعه از شبکه یک روی آنتن می‌رود. در این مجموعه فریبرز عرب‌نیا نقش مختار را ایفا می‌کند و در کنار او رضا کیانیان، فرهاد اصلانی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، بهرام شاه‌محمدلو و ... بازی کردند.

*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: در این مجموعه نقش بن یزید را بازی می‌کنید. آیا نام میرباقری شما را برای بازی در پروژه "مختارنامه" ترغیب کرد یا خود نقش؟

- سابقه همکاری من با میرباقری به گذشته نسبتاً دور برمی‌گردد. این همکاری سال 1364 در واحد نمایش سازمان صدا و سیما با تولید یک تله تئاتر چهار قسمتی با عنوان "حکایت مسافر گمنام" آغاز شد. این تئاتر تلویزیونی اولین اثر بلند آقای میرباقری بود. اکثر هنرمندان در واحد نمایش سعی کردند کمک کنند تا این مجموعه چهار قسمتی به سرانجامی با کیفیت بالا برسد.

من در کنار همکارانم در سه قسمت از این مجموعه سه نقش متفاوت را بازی کردم. در هر قسمت یک نقش متفاوت که به لحاظ سن و سال با من فاصله زیادی داشت. در سال 65 سریال "گرگها" و در سال‌های بعد در سریال "معصومیت از دست رفته" به کارگردانی میرباقری بازی کردم.

وقتی در سریال "معصومیت از دست رفته" بازی می‌کردم، آقای میرباقری به من گفت که خودم را برای کار بزرگی آماده کنم. زمانی که او مشغول انتخاب بازیگران برای مجموعه "مختارنامه" بود من گرفتار کارهای دیگر بودم و فرصت کار طولانی را نداشتم. وقتی از آن مقوله کمی فارغ شدم در گفتگوی حضوری در دفتر تهیه‌کننده مجموعه "مختارنامه" دو نقش به من پیشنهاد شد که بعد از بررسی برای نقش بن یزید به توافق رسیدیم.

*شما اشاره کردید دو نقش پیشنهاد شد. نقش بن یزید چه ویژگی‌هایی برایتان داشت؟

- وقتی با من برای بازی در این پروژه صحبت شد، اکثر نقش‌های تقسیم شده بود و فرصتی هم نبود که کامل فیلمنامه را بخوانم. با توجه به توضیحاتی کلی که درباره دو نقش داده شد، نقش بن یزید را انتخاب کردم. در واقع انتخاب بین دو نقش پیشنهادی، نقش بن یزید جنبه‌های دراماتیکی بیشتری از لحاظ شخصیت داشت و مسلماً جای کار بیشتر بود.

*آقای شاه‌محمدلو شما از بازیگران خوب تئاتر هستید و معمولاً بازیگران تئاتر سعی می‌کنند برای نقش مطالعاتی انجام دهند. شما قبل از بازی در مجموعه "مختارنامه" مطالعه و تحقیقی داشتید یا نه؟

- خاطرم است کتابی در دفتر تهیه‌کننده "مختارنامه" بود که چند جلد از آن نزد دوستان بود. این کتاب درباره ماجرای مختار بود و چند خطی هم درباره بن یزید، مشاور و سیاست‌مدار دستگاه زبیری نوشته شده بود. همین چند خط به من کمک کرد و نشان می‌داد این کاراکتر جای کار دارد.

به عنوان مثال "یک جمله" زمانی تبدیل به دیالوگ می‌شود که نگاه نویسنده از زوایای مختلف به نقش هویت بدهد و نقش از جنبه‌های مختلف پردازش پیدا کند و در اینجا بازیگر است که از لا به لای کلمات مسیر درستی برای نقش پیدا می‌کند و به آن هویت فیزیکی و روانی می‌دهد تا قابل باور باشد. البته این مسئله زمانی صدق پیدا می‌کند که بازیگر آمادگی برای ایفای نقش داشته باشد. در غیر این صورت، همان جمله تاثیرگذار و قابل باور نخواهد بود.

*تاکنون شاهد واکنش‌های متفاوتی به سریال "مختارنامه" بوده‌ایم، اما برخی منتقدان به دیالوگ‌های این مجموعه انتقاد دارند، چرا که برخی کلمات استفاده شده روزمره است. شما در این باره چه نظری دارید؟

- من هم با صحبتی که با برخی دوستان داشتم و برخوردم با بینندگان با این سئوالات رو به رو شدم و به فراخور سئوال‌کنندگان پاسخ‌هایی دادم. باید قبول کرد کار تاریخی با این گستردگی و اینکه با کمیت و کیفیت بالا تماشاگران را جذب کند، کار دشواری است، چون به دلیل مشغله نویسندگان و کارگردان ممکن است برخی کلمات از طریق بعضی بازیگران غلو شده یا درشت نمایی گردد و فکر کنم نویسندگان و کارگردان نمی‌خواستند در ساخت چنین پروژه‌ای به این وسعت با چند جمله و یا نحوه بیان آن جملات بخشی از زحمات‌شان را زیر سئوال ببرند. البته این به معنا نیست که دقت کافی روی حساسیت‌های بینندگان صورت نگیرد.

*تجربه همکاری با داود میرباقری چطور بود؟

- همانطور که قبلاً اشاره کردم چون ارتباط مداوم و آشنایی ذهنی و فکری به کار یکدیگر داشتیم و از سوی دیگر سابقه کاری من با آقای میرباقری نیاز به بحث‌های متعدد، سئوال و جواب مختلف درباره خصوصیت نقش، مفهوم سکانس پلان یا سایر مواردی که لازم بود به بحث گذاشته شود با هم نداشتیم، زیرا چارچوب نقش برایم روشن بود و نیازی به مشخص زاویای مختلف شخصیت نبود.

فقط در شروع فیلمبرداری یک سکانس، موقعیت آن را آقای میرباقری توضیح می‌داد و سکانس گرفته می‌شد. البته در برخی موارد که کلمات باید با تلفظ خاصی (واژه‌های عربی) بیان شود درباره آن کلمات سئوال می‌کردم و پاسخ دریافت می‌کردم.

*در مجموعه "مختارنامه" آیا با سکانسی رو به رو بودید که نسبت به آن حساس بودید و برایتان سختی داشت؟

- نمی‌توانم به سکانس خیلی مشخصی اشاره کنم، اما به هر حال سیاست‌مدار بودن شخصیت بن یزید در صحنه‌های مختلف جنبه‌های متعددی را داشت و مجبور بودم برای هر صحنه انرژی زیادی بگذارم.

*با توجه به نقش حساسی که ایفا کردید و بازی خوبی هم از شما شاهد بودیم، اما احساس می‌شود جای نامتان در تیتراژ مناسب نیست؟

- اوائل کار در این باره صحبت کردیم. کاری که معمولاً بازیگران حرفه‌ای برای جایگاه نامشان انجام می‌هند و دوستان قول جای در خور در تیتراژ را به من دادند و من هم اعتماد کردم، ولی بعد متاسفانه قول داده شد انجام نگرفت.

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گفتگو: فاطمه عودباشی