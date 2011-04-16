ساخت شبکه های آبیاری در گیلان 30 درصد پیشرفت کار دارد

احمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این پروژه ها از محل اعتبارات شورایعالی آب (هدفمند کردن یارانه ها) در استان در حال ساخت هستند، افزود: با اتمام این طرح، کانالهای آبیاری حدود 28 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان پوشش دار خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به به اینکه آب بندان ها سازه پایدار بومی در شمال کشور نقش مهمی در تغذیه آبهای زیر زمینی دارند، اظهار داشت: این سازه ها در استانهای شمالی کشور در تامین آب زراعی، اشتغال، توسعه محیط زیست و ایجاد زمینه های مناسب گردشگری و پرورش آبزیان موثری هستند.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه این سازه های بومی در مقایسه با سایر تأسیسات با استفاده از دانش بومی و هزینه کم توسعه یافته اند، اظهارداشت: ذخیره آب کشاورزی، جمع آوری زه آب اراضی بالا دست و امکان کشت دوم، پرورش آبزیان، ایجاد اکوسیستم جدید و کمک به تنوع زیستی و محیط زیست، اکوتوریسم و ایجاد محیط های تفرجگاهی، احیاء اراضی و جلوگیری از پیشروی آب شور و پایداری نظام اجتماعی از مزایای بسیار ارزشمند این سازه هاست.

وی با اشاره به اینکه آب بندان ها سازه های پر ارزش و کم نظیر آبی هستند، خاطرنشان کرد: این سازه های بومی پایگاه و بستر زیستگاه پرندگان و حیات وحش، حافظ تنوع زیستی و بانک ژن اصلاح کننده خاک های کشور و مغزی آبهای زیر زمینی، ذخیره گاه آب در فصول پر آبی و استفاده در فصول کم آبی و بستر مناسب برای پرورش ماهیان گرم آبی است.

زارع با بیان اینکه کارکرد آب بندان ها در تغذیه آب زیر زمینی، آبگیری از منابع سطحی و گسترش آن به موازات اراضی است برلزوم رفع مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در این عرصه تاکید کرد.

وی در ادامه مطالعه جامع و تدوین استانداردهای اجرایی، استمرار همایش های تخصصی، بهره گیری از تسهیلات بانکی، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد فرهنگ استفاده از آب و خاک در جامعه و سایر موارد را از راهکارهای مناسب در توسعه و بهسازی آب بندان ها عنوان کرد.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان یادآورشد: بهسازی آب بندان ها جنبه های مختلف لایروبی، دیوارسازی و بالا بردن ارتفاع دیوارها، کنترل ورودی ها و خروجی ها، ایجاد بندهای انحرافی برای تأمین آب مورد نیاز آب بندان ها را در بر دارد.

وی همچنین گفت: توجه به اینکه بخش کشاورزی ایران مردمی و غیر دولتی است، مقوله بهره وری آب باید از طریق کشاورزان و بهره برداران بطور جدی دنبال شود.

زارع در ادامه خاطرنشان کرد: با تغییر الگوی مصرف آب از طریق روش های آبیاری تحت فشار و توسعه سطح زیرکشت باغات در مناطق شیب دار می توان ضمن افزایش راندمان بهره وری از آب کشاورزی از هدررفت آن جلوگیری کرد.