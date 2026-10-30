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۸ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۲

پکن خواستار لغو فوری تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد

پکن خواستار لغو فوری تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد

سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دیگر از آمریکا خواست تا به درخواست جامعه بین‌ المللی توجه کرده و با قید فوریت به محاصره و تحریم‌ ها علیه کوبا پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در واکنش به نشست سازمان ملل در خصوص لغو تحریم های آمریکا علیه هاوانا از واشنگتن خواست تا به درخواست جامعه بین‌ الملل توجه کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن بار دیگر از آمریکا می‌ خواهد تا به درخواست جامعه بین‌ المللی توجه کرده و با قید فوریت به محاصره و تحریم‌ ها علیه کشور کوبا پایان دهد.

«گوئو جیاکون» در ادامه تأکید کرد که پکن همچنان قاطعانه از کوبا در مبارزه عادلانه این کشور برای دفاع از حاکمیت ملی خود و همچنین مقابله با مداخله خارجی و محاصره حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 6994060

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