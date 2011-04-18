تفاهمنامه پارک علم و فناوری فارس و شرکت صنایع پتروشیمی امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، رئیس پارک علم و فناوری فارس عنوان کرد: یکی از مهمترین راهبردهای پارک علم و فناوری فارس جذب و فعالیت شرکتهای دانش بنیان در عرصه نفت، گاز و پتروشیمی است و در همین راستا این تفاهمنامه پس از چندین جلسه تخصصی بین مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیران پارک علم و فناوری فارس تنظیم و پس از تصویب در هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تائید وزیر نفت رسیده که امروز شاهد امضا و مبادله آن هستیم.

احمد فاضل زاده اظهار داشت: این تفاهمنامه در راستای حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت فعالیت مرکز رشد تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی است تا بتوان از ظرفیتهای متقابل در بکارگیری دانش فنی نوین در بخشهای پژوهشی و فناوری جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات در موضوعات مرتبط با نیازهای صنایع پتروشیمی کشور به نحو شایسته بهره برداری کرد.

سه محور اصلی این تفاهم نامه عبارتند از 1- اجرای پروژه های تحقیقاتی، طراحی مهندسی و مشاوره ای 2- طراحی ساخت تجهیزات و سیستمهای مورد نیاز 3- انجام مطالعات مدیریتی و توسعه منابع انسانی.

همچنین زمینه های همکاری در 18 سرفصل کاری تنظیم شده از آن جمله همکاریهای لازم جهت تدوین دانش فنی مورد نیاز صنایع پتروشیمی در قالب شرکتهای دانش بنیان، حمایت از توسعه فناوری های مرتبط، توسعه زیر ساختهای فناوری پارک و پشتیبانی پژوهشی و فناوری پارک علم و فناوری فارس از واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه انرژی پارس (عسلویه).

وی افزود: این مرکز اولین مرکز رشد تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی کشور در استان فارس با هدف تکمیل زنجیره علم و فناوری در این حوزه است که با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعال شده است، در حال حاضر در این مرکز 20 شرکت در حال فعالیت بوده و قریب به 30 شرکت دیگر متقاضی استقرار هستند.

رئیس پارک علم و فناوری فارس تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور و بودجه سال 1390 کل کشور، اعتبارات لازم جهت احداث این مرکز با زیربنای شش هزار مترمربع لحاظ شده است ضمن اینکه که در سال گذشته حدود یک میلیون دلار تجهیزات آزمایشگاهی مدرن در این پارک نصب و راه اندازی شده که آمادگی ارائه خدمات به متخصصین و پژوهشگران فراهم شده است.