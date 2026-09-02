به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دفتر رسانه ای حزبالله لبنان در بیانیه ای گزارش های منتشر شده توسط رسانه هایی که همواره اتهامات نادرستی علیه مقاومت لبنان مطرح میکنند، مبنی بر وجود ارتباط میان حزبالله و یک هسته امنیتی که گفته میشود به اتهام توطئه برای برهم زدن امنیت لبنان و سوریه بازداشت شده است را به شدت تکذیب کرد.
این دفتر در بیانیهای تأکید کرد که حزبالله هیچ گونه ارتباطی چه مستقیم و چه غیرمستقیم با چنین هسته یا گروهی ندارد و اتهامات و ادعاهای مطرح شده علیه خود را کاملاً بیاساس می داند.
در پایان این بیانیه تصریح شده است که تلاش برخی رسانه ها برای مرتبط ساختن حزبالله لبنان با چنین مسائل امنیتی آن هم با استناد به منابع ناشناس، صرفاً اقدامی در راستای انتشار اطلاعات نادرست (اطلاعات گمراهکننده) برای مخدوش کردن وجهه حزب الله، و تلاشی مغرضانه برای دامن زدن به فتنه و تضعیف ثبات امنیتی کشور لبنان است.
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