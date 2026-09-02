حجتالاسلام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات مکرر دبیرکل حزبالله لبنان درباره آثار تفاهم اسلامآباد، اظهار کرد: نمیتوان در تهران و دور از واقعیتهای میدانی لبنان نشست و درباره شکست یا بیاثر بودن تفاهمی حکم صادر کرد که مسئولان و نیروهای حاضر در متن تحولات جنوب لبنان، آثار آن را در ایجاد آرامش نسبی و فراهم شدن فرصت بازسازی تایید کردهاند.
وی با اشاره به برخی تحلیلها درباره تفاهم ایران و آمریکا موسوم به تفاهم اسلامآباد، گفت: متاسفانه در ارزیابی برخی مسائل مهم سیاست خارجی، گاهی به جای توجه به واقعیات میدان، با نگاه صفر و صدی و از پشت میز درباره موفقیت یا شکست یک تفاهم قضاوت میشود. نمیتوان در تهران زیر باد کولر نشست و بدون توجه به شرایطی که مردم جنوب لبنان و نیروهای مقاومت در میدان تجربه کردهاند، حکم داد که تفاهم اسلامآباد هیچ دستاوردی نداشته است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ارزیابی هر توافقی باید به آثار واقعی آن در میدان توجه کرد، افزود: اگر قرار است درباره آرامش جنوب لبنان صحبت کنیم، باید دید کسانی که در متن این تحولات قرار دارند چه میگویند. وقتی دبیرکل حزبالله لبنان در چند نوبت به نقش تفاهم اسلامآباد در کاهش فشارها، ایجاد آرامش نسبی و فراهم شدن امکان بازگشت مردم به زندگی عادی اشاره میکند، نمیتوان این شهادت و ارزیابی میدانی را نادیده گرفت.
وی افزود: برخی در داخل کشور تصور میکنند اگر یک تفاهم نتوانسته همه مشکلات را به صورت کامل و برای همیشه حل کند، پس حتماً شکست خورده است. این نوع نگاه نه با منطق سیاست خارجی سازگار است و نه با واقعیت مدیریت بحران. در شرایط جنگی، گاهی ایجاد یک دوره آرامش نسبی و جلوگیری از گسترش درگیری، خود یک دستاورد مهم راهبردی محسوب میشود، بهویژه زمانی که این فرصت بتواند برای بازسازی ظرفیتها و ساماندهی مجدد شرایط مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید پرسید حزبالله لبنان در فاصلهای که این تفاهم برقرار بود چه شرایطی را تجربه کرد؟ آیا کاهش سطح فشار و ایجاد فرصت برای بازسازی و بازآرایی، برای جبهه مقاومت دستاورد محسوب نمیشود؟ کسانی که امروز به سادگی از شکست تفاهم در بحث لبنان سخن میگویند، باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا ارزیابی دبیرکل حزبالله، به عنوان شخصیتی که مسئولیت هدایت این جریان را در شرایط پیچیده کنونی برعهده دارد، اهمیت کمتری از تحلیلهایی دارد که از فاصله هزاران کیلومتری ارائه میشود؟
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران در تنظیم این تفاهم، منافع و ملاحظات متحدان منطقهای خود را نیز در نظر گرفته است، افزود: حزبالله لبنان برای جمهوری اسلامی ایران یک بازیگر عادی و کماهمیت در معادلات منطقه نیست. امنیت لبنان، وضعیت مقاومت و جلوگیری از وارد شدن فشارهای مضاعف به مردم جنوب این کشور، بخشی از ملاحظات راهبردی جمهوری اسلامی در مدیریت بحران منطقه بوده است و طبیعی است که در هرگونه تلاش برای کاهش تنش، این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سخنان دبیرکل حزبالله لبنان گفت: اینکه شیخ نعیم قاسم بارها به آثار تفاهم اسلامآباد اشاره کرده، یک پیام روشن دارد؛ اینکه این تفاهم در دوره اجرای خود توانسته شرایط متفاوتی را در میدان ایجاد کند. ممکن است بعداً با نقض تعهدات از سوی طرف مقابل، شرایط تغییر کرده باشد، اما نمیتوان آثار دورهای را که تفاهم برقرار بوده، پاک کرد و وانمود کرد هیچ اتفاقی نیفتاده است.
وی تصریح کرد: تفاوت جدی وجود دارد میان اینکه بگوییم یک تفاهم نتوانست برای همیشه همه تهدیدها را از بین ببرد و اینکه بگوییم این تفاهم هیچ دستاوردی نداشت. این دو گزاره کاملاً متفاوت است. نباید با انتظارات غیرواقعی، دستاوردهای واقعی یک دوره از آرامش نسبی را انکار کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید به صدای میدان توجه کرد. نمیشود کسانی که از تهران درباره جنوب لبنان تحلیل میکنند، ارزیابی مستقیم دبیرکل حزبالله و واقعیت تجربهشده توسط مردم این منطقه را نادیده بگیرند و صرفاً بر اساس برداشتهای سیاسی خود حکم به شکست تفاهم اسلامآباد بدهند.
آزادیخواه تصریح کرد: اگر این تفاهم در دوره اجرای خود توانسته آرامش نسبی ایجاد کند، فرصت بازسازی در اختیار حزبالله قرار دهد و زمینه بازگشت مردم جنوب لبنان به زندگی عادی را فراهم کند، این یک واقعیت میدانی است و قضاوت درباره آن باید بر اساس نتایج واقعی باشد، نه تحلیلهای دور از میدان.
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