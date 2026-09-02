۱۰۷ نانوایی چالوس همچنان فاقد سوخت دوم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بابک خزایی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی و احتمال ناترازی انرژی در فصل سرد سال، اظهار کرد: با توجه به رشد سالانه پنج تا ۶ درصدی مصرف گاز در کشور، احتمال مواجهه با محدودیت و کمبود گاز در زمستان پیشرو وجود دارد.
وی افزود: در این شرایط، دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نسبت به مدیریت بهینه مصرف انرژی و تأمین سوخت جایگزین اقدام کنند تا در صورت بروز محدودیتهای احتمالی، روند ارائه خدمات متوقف نشود.
معاون امور عمرانی فرمانداری چالوس با اشاره به وضعیت سوخت جایگزین نانواییهای شهرستان تصریح کرد: در پایش انجامشده از ۱۵۹ واحد نانوایی، ۵۲ واحد دوگانهسوز شدهاند اما ۱۰۷ واحد همچنان فاقد سوخت دوم هستند که باید این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
خزایی همچنین بر تأمین بهموقع گازوئیل مورد نیاز دیزلژنراتورهای اداره آب و فاضلاب تأکید کرد و گفت: تأمین سوخت این تجهیزات برای حفظ پایداری آبرسانی در شرایط اضطراری ضروری است.
وی همچنین خواستار تخصیص سوخت زمستانه به مرغداریهای فاقد شبکه گازرسانی شد و افزود: باید نیاز سوختی این واحدها پیش از آغاز فصل سرما پیشبینی و تأمین شود.
معاون فرماندار چالوس در ادامه بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی برای مقابله با حوادث و پدیدههای جوی پیشبینینشده تأکید کرد و گفت: روند دیوارهسازی، لایروبی رودخانهها، هدایت آبهای سطحی و اصلاح سردهنههای کشاورزی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
خزایی همچنین بر لایروبی و ایمنسازی پیرامون برخی مدارس شهرستان که در معرض آبگرفتگی قرار دارند تأکید کرد و افزود: اقدامات پیشگیرانه باید پیش از آغاز بارشهای فصل سرد انجام شود.
وی آمادهسازی و تجهیز کامل ماشینآلات راهداری و برفروبی را از دیگر اولویتهای ستاد مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: باید زمینه خدماترسانی مستمر و بدون وقفه در جادهها و معابر کوهستانی شهرستان فراهم شود.
معاون امور عمرانی فرمانداری چالوس در پایان بر حضور مستمر نمایندگان اداره هواشناسی و صنایع و معادن در جلسات ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: پایش مستمر شرایط جوی و وضعیت انرژی، نقش مهمی در تصمیمگیری بهموقع و مدیریت بحرانهای احتمالی دارد.
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