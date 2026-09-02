حسینی: بازیکنان نساجی مقابل ملوان عملکرد قابل قبولی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی حسینی شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی نساجی مازندران برابر ملوان بندرانزلی در نشست خبری اظهار داشت: بازی بسیار حساسی برای هر دو تیم بود، چرا که شرایط دو تیم در جدول چندان مناسب نبود. می‌دانستیم در این دیدار تحت فشار و در اتمسفر شدید هواداران ملوان قرار خواهیم گرفت.

وی افزود: با توجه به شناختی که از ملوان داشتیم و با بررسی بازی‌های این تیم، تلاش کردیم با آمادگی مناسب وارد زمین شویم. فکر می‌کنم بازیکنان ما بازی بسیار قابل قبول و خوبی انجام دادند و تقریباً اجازه ندادیم تیم خوب ملوان موقعیت خاصی روی دروازه ما ایجاد کند، به جز چند ضربه ایستگاهی.

سرمربی نساجی ادامه داد: ما نیز می‌توانستیم تعداد گل‌های خود را افزایش دهیم، اما خدا را شکر می‌کنیم که توانستیم از یک موقعیت بسیار خوب به بهترین شکل استفاده کنیم و از این بازی حساس امتیاز کامل را به دست بیاوریم.

حسینی با تمجید از عملکرد شاگردانش گفت: باید از تک‌تک بازیکنانم تشکر کنم که واقعاً با دل و جان در این مسابقه حضور پیدا کردند. با وجود فشاری که طی هفته‌های اخیر روی تیم وجود داشت، آنها اعتمادبه‌نفس خود را از دست ندادند و توانستند یک بازی قابل قبول و در حد توان تیم نساجی ارائه دهند. به همه آنها خسته‌نباشید می‌گویم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تداوم نتایج نساجی عنوان کرد: باید بدانیم که لیگ یک ماراتن است و با یک برد یا یک باخت اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. مهم این است که بتوانیم این روند را ادامه دهیم. به هوادارانمان قول می‌دهم تلاش کنیم روند خوب خود را حفظ کنیم.

سرمربی نساجی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به حواشی ایجادشده میان اهالی فوتبال و رسانه‌ها اظهار داشت: من همیشه مدافع بچه‌های رسانه بوده‌ام و از آنها دفاع کرده‌ام، اما به نظرم فوتبال جایی است که همه باید حرمت یکدیگر را نگه دارند.

حسینی خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی فعلی، بسیاری از مردم زیر فشار اقتصادی هستند و ما از فوتبال ارتزاق می‌کنیم. هم از فوتبال لذت می‌بریم و هم خدا را شکر درآمد خوبی داریم. بنابراین نباید کام کسی را تلخ کنیم و باید قدر موقعیتی را که خداوند در اختیار ما قرار داده است، بدانیم.

وی ادامه داد: احترام باید متقابل باشد و همه باید حرمت یکدیگر را حفظ کنند؛ چه رسانه، چه بازیکن و چه مربی. به نظرم این نوع رفتارها فرهنگ جالبی نیست و امیدوارم همه ما قدر جایگاهی را که در فوتبال و در این مملکت داریم بدانیم و احترام یکدیگر را حفظ کنیم.