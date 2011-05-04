به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید مسلمی ، استقبال مردم از اهدای پلاکت خون به روش آفرزیس را امیدوار کننده دانست و افزود: هر واحد پلاکتی که از این روش به دست می‌آید معادل 5 تا 6 واحد پلاکتی است که از یک کیسه خون معمولی به دست می‌آید ضمن آن که از کیفیت بالاتری نیز برخوردار است.

وی ادامه داد: پلاکت جزئی زنده از خون است که در انعقاد آن نقش اساسی ایفا می‌کند و جلوی خونریزیها را می‌گیرد. به عنوان مثال پزشکان برای درمان برخی از بیماران سرطانی و بعضی کودکان که به بیماریهای خاص مبتلا می‌شوند، پلاکت درخواست می‌کنند.

مسلمی درباره شرایط لازم برای اهدای پلاکت توضیح داد: شرایط اهدای پلاکت از نظر سلامتی و ویژگیهای شخصی فردی شبیه به شرایط اهدای خون معمولی است با این تفاوت که پرسشهای دیگری نظیر مصرف آسپرینها و داروهایی از این دست از اهدا کننده به عمل می‌آید.

وی ادامه داد: از دو سال پیش تاکنون که این کار را شروع کرده‌ایم، توسط اهداکنندگان شناخته شده و معمولا پزشکان‌ ما در جریان این امر قرار می‌گیرند. این روش اهدا کمی وقت‌گیرتر از اهدای خون معمولی است.

معاون جذب و اهداکنندگان پایگاه انتقال خون تهران خاطرنشان کرد: تفاوت کیسه‌های فیلتردار با کیسه‌های معمولی در این است که توسط فیلتر در این کیسه‌ها، گلبولهای سفید خون را در فرآورده کاهش می‌دهیم چرا که گلبول‌های سفید می‌توانند مشکلاتی را برای سلامتی برخی بیماران که به طور مکرر خون دریافت می‌کنند به خصوص تالاسمی‌ها ایجاد کنند. در اجرای این طرح توجه ویژه‌ای به این دسته از بیماران داریم که سلامتشان به طور کامل حفظ شود.