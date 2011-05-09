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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۳

خواجه سروی به مهر خبر داد:

بخشنامه ‌ایجاد حوزه ‌‌علمیه در دانشگاهها/ آمار دانشگاههای دارای‌حوزه

بخشنامه ‌ایجاد حوزه ‌‌علمیه در دانشگاهها/ آمار دانشگاههای دارای‌حوزه

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از بخشنامه به دانشگاه‌ها برای تقویت و ایجاد حوزه‌های علمیه دانشجویی خبر داد و گفت: استان‌های سمنان، آذربایجان شرقی و مرکزی به تازگی طرح ایجاد حوزه‌های علمیه دانشجویی را تکمیل کرده‌اند و اجرایی می کنند.

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر از توسعه حوزه های علمیه دانشجویی به عنوان تدبیری برای ارتقای دانش دینی دانشجویان خبر داد و گفت: اعتقاد داریم اگر دانشجویان در زمینه مباحث دینی از آموزش کلاسیک برخوردار شوند در بینششان تأثیر می گذارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه در حال حاضر در 30 دانشگاه کشور حوزه علمیه دانشجویی فعال است گفت: طلاب دانشجو در این حوزه ها نزدیک به 64 واحد درسی می گذرانند و ترکیب این دروس هم اعتقادی دینی است و هم مسائل فرهنگی سیاسی ایران است. 

خواجه سروی افزود: بخشی از بودجه های فرهنگی مصوب دولت در شورای برنامه ریزی استان ها به مراکز دانشگاهی نیز تعلق می گیرد که در اغلب استان ها متاسفانه به اختصاص بودجه فرهنگی به حوزه های علمیه دانشجویی کم توجهی شده بود.

وی افزود: استان های سمنان، آذربایجان شرقی و مرکزی اخیرا طرح ایجاد حوزه های علمیه دانشجویی خود را تکمیل کرده و به وزارت علوم ارسال کرده اند که به زودی شاهد راه اندازی آنها خواهیم بود.
کد مطلب 1307188

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