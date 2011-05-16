12 هزار مترمربع از معابر شهرک شهید بهشتی همدان آسفالت شد

مهدی مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در سال گذشته پس از گذشت چندین سال از ساخت شهرک بهشتی، با پیگیریهای مستمر مسئولان شهری، این شهرک تحویل شهرداری شد.

وی افزود: در راستای ساماندهی این شهرک برنامه ریزی برای انجام فعالیت های عمرانی و بهسازی و نوسازی معابر اصلی و فرعی با برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکار از ابتدای سال جاری شروع شد.

مدیر شهرداری منطقه 2 همدان گفت: فعالیت عمرانی در شهرک بهشتی در چند بخش آغاز شده که آسفالت معابر، اجرای عملیات جدولگذاری شهری، زیرسازی قسمت هایی از معابر بلوکهای M و C و خاکبرداری از محل پارک شهرک برای احداث پارک جدید را می توان نام برد.

مجیدی خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه ها تغییرمحسوسی درساختار شهرک بهشتی ایجاد خواهد شد.

مدیر شهرداری منطقه دو همدان گفت: 25 میلیارد ریال اعبار برای عمران و بهسازی شهرک بهشتی همدان هزینه خواهد شد.

مجیدی گفت: در صورتی که دستگاه های خدمات رسان حفاری ها را با سرعت انجام دهند آماده سازی شهرک شهید بهشتی باسرعت بیشتری انجام خواهد شد.

مدیر شهرداری منطقه 2 همچنین به بررسی میدانی کوچه ها و معابر اصلی این شهرک توسط گروهی از معاونت فرهنگی و شهرداری منطقه اشاره کرد و افزود: معابر و کوچه های بی نام مشخص شده که نامگذاری و تابلو آنها نصب می شود.