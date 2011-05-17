مجموعه "ساعت فراموشی" آماده پخش است

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال پلیسی- معمایی "ساعت فراموشی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عباس رنجبر، مهرماه سال گذشته در اصفهان کلید خورد و بخش‌هایی از آن در تهران تصویربرداری شد. این سریال به سفارش سیمای مرکز اصفهان تولید شده و قرار است در 17 قسمت 45 دقیقه‌ای روی آنتن یکی از شبکه‌های سراسری برود.

سعید نیکپور، رضا بابک، فریبا متخصص، محمود رضا قدیریان، مینا نوروزی، آتش تقی‌پور، عباس شجاع، رسول هنرمند، محمدرضا نیک‌سرشت، فرشید صمدی‌پور، مهدی چایانی، سوگل طهماسبی، کیمیا موسوی، مجید لیاقت، سعید یاردوستی، فاطمه شکری، عبدالرسول زارع، بهزاد محسنی، شکوفه امین‌پور، فرشاد فهیمی، حمید غلامی، سارا اطهری، امید بغدادی، الهام رضایی و ... (هنرمند خردسال) سوگل نصرتی در این مجموعه بازی دارند.

"ساعت فراموشی" به نویسندگی مهدی رجبی، قصه یک بازپرس و قاضی دادسرای جنایی اصفهان (نیکپور) به نام امیرعلی ایرانی را روایت می‌کند که درگیر پرونده‌ای مرموز و پیچیده می‌شود. زندگی آرام او، با ورود به این پرونده دستخوش طوفان می‌شود و او بزودی در می‌یابد تبهکاری که او سال‌هاست فکر می‌کرده اعدام شده، زنده است و قصد دارد جنایت وحشتناک تازه‌ای را طرح‌ریزی و اجرا کند تا اینکه پای اعضای خانواده او نیز به میان می‌آید و ...



عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تصویربرداری: علی جعفری، تدوین و عکاس: امین رنجبر، صداگذار: مجید یوسفی، آهنگساز: مهدی زارع، طراح صحنه و لباس: علی شایانفر، طراح گریم: امیر اسکندری، صدابردار: احسان نوبخت، نورپرداز: ایرج قاسمی و روابط عمومی: هادی داداشی.