به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک تهران، باند جنوبی تونل نیایش و پل صدر در مسیر غرب به شرق، به‌منظور انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، امشب از ساعت ۲۴ تا ساعت ۵ صبح روز بعد مسدود می‌شود.

بر اساس این گزارش، رانندگان برای تردد در این بازه زمانی می‌توانند از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه حکیم به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت شرق استفاده کنند.

شرکت کنترل ترافیک تهران از رانندگان خواست با توجه به اجرای عملیات و انسداد این مسیر، ضمن انتخاب مسیرهای جایگزین، هنگام تردد در محدوده مورد نظر احتیاط و همکاری لازم را داشته باشند.