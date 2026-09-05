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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

باند جنوبی تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود

باند جنوبی تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود

باند جنوبی تونل نیایش و پل صدر در مسیر غرب به شرق، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات، از نیمه‌شب امشب تا صبح روز بعد مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنترل ترافیک تهران، باند جنوبی تونل نیایش و پل صدر در مسیر غرب به شرق، به‌منظور انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، امشب از ساعت ۲۴ تا ساعت ۵ صبح روز بعد مسدود می‌شود.

بر اساس این گزارش، رانندگان برای تردد در این بازه زمانی می‌توانند از مسیرهای جایگزین شامل بزرگراه حکیم به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت شرق استفاده کنند.

شرکت کنترل ترافیک تهران از رانندگان خواست با توجه به اجرای عملیات و انسداد این مسیر، ضمن انتخاب مسیرهای جایگزین، هنگام تردد در محدوده مورد نظر احتیاط و همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6938191

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