خدمات رسانی درمانگاه صحرایی 24 تخت خوابه به زائران مرقد مطهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علی غفاری ، مدیرعامل شرکت شهر سالم با اعلام برپایی درمانگاه صحرایی در مرقد مطهر امام راحل گفت: شهرداری تهران همزمان با مراسم سالگرد ملکوتی امام خمینی (ره) به منظور ارائه خدمات به زائران مرقد مطهر برنامه ریزی هایی انجام داده که در این راستا شرکت شهر سالم نیز با برپایی درمانگاه صحرایی اقدام به خدمات رسانی به صورت رایگان به زائران می کند.

وی افزود: شرکت شهر سالم در مراسم سال گذشته همکاری مشترکی با بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ در خصوص تامین نیروی پزشکی داشت که این همکاری ، زمینه مناسبی را برای استفاده گسترده تر از نیروهای پزشکی و پیراپزشکی در بیست و دومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) فراهم آورده است .

غفاری با اشاره به اینکه در سال گذشته به 2 هزار50 زائر مرقد امام راحل خدمات درمانی ارائه شد، خاطرنشان کرد: این درمانگاه صحرایی دارای 24 تخت و در دو بخش زنان و مردان است که شامل بخش های اورژانس آقایان و بانوان، بستری آقایان و بانوان ، اطاق CPR (احیاء) ، دندانپزشکی ، داروخانه و بهداشت ، از روز سیزدهم تا پایان مراسم به ارائه خدمات خواهد پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: در این درمانگاه صحرایی خدمات پزشک عمومی ، دنداپزشکی و طب اورژانس به صورت شبانه روزی ارائه می شودو 100 نفر از پرسنل شرکت شهر سالم شهرداری تهران و بسیج جامعه پزشکی شامل پزشک ، پرستار ، تکنسین اورژانس ، کارشناسان بهداشت و عوامل ستادی در شیفت های تعیین شده به زائرین خدمات ارائه می دهند.

وی همچنین با اشاره به خدمات رسانی 10 دستگاه آمبولانس اورژانس شرکت شهر سالم در ایام سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) تصریح کرد: این آمبولانس ها مجهز به تمام ابزار و تجهیزات اورژانس بوده که در درمانگاه صحرایی مستقر و نسبت به ارائه خدمات و همچنین انتقال بیماران به مراکز درمانی اقدام می کنند.

غفاری با تاکید بر لزوم نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در طول اجرای مراسم ، خاطرنشان کرد: منابع آب آشامیدنی در نظر گرفته شده از سوی شهرداری تهران و همچنین بسته های پذیرایی ویژه زائران، توسط کارشناسان بهداشت شرکت شهر سالم مورد بررسی و آزمایش قرار می گیرد و همچنین به منظور آگاهی زائران و تذکر موارد و نکات بهداشتی و ایمنی ، شرکت شهر سالم اقدام به تهیه بروشورهای "پیشگیری از گرمازدگی و مسمومیت های غذایی" و "کمک های اولیه" کرده تا بین زائران توزیع کند.