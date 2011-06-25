رقابت برای خروج از جنگ افغانستان/ اروپائی ها منتظر اعلام آمریکا بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در گزارشی نوشت: تصمیم آمریکا مبنی بر خروج نیروهای خود از افغانستان یک سیگنال را به کشورهای اروپایی فرستاد. کشورهای اروپایی نیز تصمیمات لازم برای برگشت از این کشور را در دستور کار خود قرار داده اند.

در اینجا این پرسش مطرح است که آیا این خطر وجود دارد که یک رقابت برای برگشت هر چه سریعتر از افغانستان بین شرکای اروپایی به وجود بیاید؟

نویسنده در ادامه با اشاره به سخنان اوباما مبنی بر اینکه ما کاهش نیروهای خود در افغانستان را از موضع قدرت شروع می کنیم نوشت: البته این تنها یک قسمت از حقیقت است. عمدتا دلایل سیاست داخلی در تصمیمات اوباما برای برگشت از افغانستان نقش دارند.

اوباما این تصمیم را بر خلاف نظر شورای نظامی، فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان و وزیر دفاع سابق افغانستان و در سایه شک و تردیدهای وزیر امور خارجه اش گرفت. اوباما می خواهد در سال 2012 بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شود و آمریکای بی رمق دیگر توان ادامه این جنگ را نداشت. همه نظر سنجی ها هم حاکی از این بود که مردم آمریکا از جنگ خسته شده اند.

اشپیگل همچنین نوشت: تا زمان توافق شده بین نیروهای ناتو برای پایان عملیات نظامی در افغانستان یعنی سال 2014 هنوز سه سال دیگر باقی مانده است و این پرسش مطرح است که آیا آلمان، فرانسه، انگلیس، اسپانیا و کشورهای اروپایی دیگر نیز خواهان خروج از افغانستان هستند. مطمئنا آنها هر چه سریعتر خواهان این اقدام هستند.

جای تعجب نیست که سخنرانی اخیر اوباما درباره راهبرد آمریکا در افغانستان یک اعلام بیداری و سیگنال برگشت را به همه کشورهای اروپایی فرستاده است.

در این میان وزیر امور خارجه آلمان تصمیم آمریکا را صحیح اعلام کرده و مجددا اهداف حکومت در برگشت هر چه سریعتر نیروهای آلمانی از این کشور و واگذاری قدرت به نیروهای افغان را اعلام کرده است.

نخست وزیر انگلیس نیز بر خروج هر چه سریعتر از این کشور تاکید کرده و اعلام کرده که حدود 9000 نیروی مستقر خود در افغانستان را تا سال 2015 از این کشور خارج خواهد کرد.

سارکوزی ، رئیس جمهوری فرانسه نیز که انتخابات ریاست جمهوری در سال 2012 را در پیش رو دارد اعلام کرده که هم گام با آمریکا نیروهای خود در افغانستان را کاهش خواهد داد.

اسپانیا نیز می خواهد برگشت نیروهای خود از افغانستان را در سال 2012 آغاز کند و بنا بر اطلاعات وزارت دفاع این کشور در تابستان امسال مسئولیت امنیتی در هرات به ارتش و پلیس افغانستان واگذار خواهد شد.

به این ترتیب اعلان اخیر اوباما یک دومینوی برگشت که از نظر تحلیلگران غربی خطرناک می باشد را بین کشورهای اروپایی ایجاد کرده است. هیچ کشور اروپایی به اندازه آمریکا به ماندن در افغانستان علاقه نداشت.

به گفته توماس والاسک از کارشناسان انگلیسی این خطر وجود دارد که افغانستان بر اثر برگشت شتاب زده نیروهای خارجی از این کشور گرفتار هرج و مرج شود.