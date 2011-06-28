محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت افزایش حجم ذخایر هیدروکربوری ایران با کشف چند میدان جدید نفت و گاز طبیعی در سطح کشور گفت: بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در سطح وزارت نفت در حال حاضر حجم ذخایر گاز طبیعی ایران بیش از 33.1 تریلیون متر مکعب برآورد می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت همچنین حجم ذخایر نفت خام کشور را حدود 155 میلیارد بشکه عنوان کرد و افزود: در نیمه دوم سال 1390 با تکمیل مطالعات و بررسی های اطلاعات به دست آمده، میزان دقیق ذخایر هیدروکربوری اعلام خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول ذخایر هیدروکربوری ایران، در هر سال نتیجه اکتشافات جدید و برآوردها و روزآوری مطالعات و اکتشافات قبلی است که به طور رسمی اعلام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اخیرا با انجام اکتشافات جدید میزان حجم ذخایر نفت و گاز ایران افزایش یافته است، اظهار داشت: بررسی و مطالعات در خصوص میزان افزایش ذخایر در حال انجام است.

سیدمحمود محدث مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت هم اخیرا با بیان اینکه احتمال اکتشافات جدید نفت و گاز طبیعی در آبهای خلیج فارس وجود دارد، گفته است: در میادین لاوان، جزیره هندورابی، نفت شهر تا قصر شیرین و بلوکهای اکتشافی شمالشرق و شرق ایران شواهد جدید مبنی بر وجود ذخایر نفت و گاز مشاهده شده است.

در همین حال خبرگزاری مهر روز جمعه 3 تیر ماه با انتشار گزارشی، اعلام کرد: با حفاری نخستین حلقه چاه اکتشافی و بررسی داده های زمین شناسی و لرزه نگاری، شرکت ملی نفت ایران در اطراف منطقه عسلویه موفق به کشف ذخایر عظیم نفت خام و گازهای همراه نفت شد.

به گزارش مهر، در حال حاضر عمده فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز ایران در مناطق مرزی و مشترک با کشورهای همسایه در حال انجام است، به طوریکه در شرایط فعلی 12 دکل حفاری مشغول حفاری چاههای جدید در بلوکهای اکتشافی کشور هستند.

از سوی دیگر تاکنون وجود ذخایر جدید هیدروکربوری در پنج میدان جدید نفت و گاز قطعی شده است، تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران تا پایان سالجاری جزئیات کشف نفت و گاز در این میادین به طور رسمی اعلام می شود.



در مجموع حجم ذخایر نفت خام این میادین بیش از نیم میلیارد بشکه برآورد می شود ضمن آنکه حجم گاز طبیعی اکتشاف شده در این میادین را بالغ بر پنج تریلیون فوت مکعب است.



شرکت ملی نفت ایران در برنامه چهارم توسعه حدود سه برابر تعهدات اکتشاف جدید انجام داده است به طوریکه در مجموع 19 میدان نفتی و هشت میدان جدید گاز طبیعی در ایران شناسایی شده است.



ارزش ذخایر کشف شده در برنامه چهارم حدود 633 میلیارد دلار برآورد می شود که از این رقم 303 میلیارد دلار مربوط به هیدروکربور مایع شامل نفت و میعانات گازی و 330 میلیارد دلار به کشف گاز است که ارزش اقتصادی این اکتشافات بر مبنای هر بشکه نفت 50‌ دلاری و هر متر مکعب گاز 15 سنتی محاسبه شده است.



برای کشف این میزان ذخایر جدید نفت و گاز در مجموع یک میلیارد و 160 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که ارزش ذخایر کشف شده 500 برابر هزینه صرف شده است.



ضریب موفقیت عملیات اکتشاف نفت خام و گاز طبیعی در جهان عدد 30 تا 35‌ درصد را نشان می‌دهد اما در برنامه چهارم این ضریب در بلوکهای اکشتافی ایران به 79‌ درصد رسیده است.