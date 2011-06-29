به گزارش خبرنگار مهر، فک خزری از جمله نادرترین گونه‌های جانوری شناخته شده روی کره زمین است و در فهرست قرمز گونه های آسیب پذیر اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN ) قرار دارد.

به گفته کارشناسان، فک نمونه خوبی برای تعیین میزان آلودگی‌های دریای خزر محسوب می‌شود و هر مشکل آلودگی در دریای خزر وجود داشته باشند دراین جانور یافت می‌شود و با نمونه‌گیری این جانور می‌توان روند آلودگی‌ها را در خزر مشخص کرد.



مدیرکل دفتر زیست بومهای دریایی محیط زیست کشور گفت: تخمین زده می شود اکنون بیش از 100 هزار فک در دریای خزر زندگی می کنند.



امیر صدیقی در عین حال افزود: هر چند اطلاعات دقیق درباره جمعیت فک خزری وجود ندارد.

ایجاد مرکز امداد و نجات فک



مدیر کل دفتر زیست بومهای دریایی سازمان محیط زیست کشور گفت این مرکز برای حفظ و افزایش شمار تنها پستاندار خزری ایجاد می شود.

به گفته صدیقی، علاوه بر آشوراده دو منطقه دیگر در میانکاله مازندران و پارک ملی بوجاق گیلان هم برای ایجاد مرکز امداد و نجات فک های خزری تعیین شده است .

مدیرکل دفتر زیست بومهای دریایی سازمان محیط زیست کشور افزود: این مناطق به مرکز بین المللی محیط زیست دریای خزر(cep) معرفی می شوند.

به تاکید کارشناسان، برای حفظ فک خزری برنامه‌ای از سوی محیط زیست دریای خزر تنظیم و به دولت‌های حاشیه دریای خزر ارائه شده‌است تا اقدامات لازم در حمایت از این جانور به عمل آورند.



همچنین باید صیادان بدانند که فک دشمن نیست و به ماهیگیران کشورهای حاشیه دریای خزر آموزش داد تا در حفاظت از این جانور با ارزش دریای خزر همکاری نمایند.



فک (‪ (PHOCA CASPICA‬که مردم شمال آن را سگ آبی می‌شناسند تنها پستاندار دریای خزر و کوچکترین گونه فک‌های واقعی (بدون گوش ) محسوب می‌شود که بومی این دریاچه‌است.

دلیل صید بی‌رویه ، بهم خوردن شرایط زیستی و کاهش شدید جمعیت ، نیازمند حمایت بین‌المللی است. این یگانه پستاندار خزر در اغلب نقاط این دریا یافت می‌شود و محل زیست آن بر حسب در دسترس بودن منابع غذایی به صورت فصلی متغیراست.



طول این حیوان در زمان بلوغ ‪ ۱۶۰‬سانتی متر و وزنش به یکصد کیلوگرم می رسد و چربی ، گوشت و پوست فک‌ها از ارزش صنعتی و تجاری بالایی برخوردار هستند.



در اوایل قرن گذشته وجود بیش از یک میلیون فک در دریای خزر گزارش شده است که سالیانه شمار زیادی از این فک‌ها توسط روس‌ها شکار می‌شدند.

نسل فک روبه انقراض



کارشناسان علت کاهش جمعیت این گونه را به کشتار بی‌رویه در سال‌های گذشته، آلودگی فزاینده دریای خزر، برداشت بی‌رویه منابع آبزیان مورد تغذیه فک‌ها از جمله صید بی‌رویه ماهی کیلکا و کاهش ذخایر آن به علت هجوم گونه غیر بومی ژله

ماهی شانه دار می‌دانند.





فوک تنها پستاندار خونگرم و شناگر دریای خزر است که می تواند وضعیت این دریاچه بسته جهان را از نظر آلودگی و حفاظتی مشخص کند.

به تاکید آنها، صید غیرمجاز، افزایش آلودگی نفتی، شیوع بیماری و کمبود مواد غذایی از جمله عوامل تهدید کننده ای است که نسل فوکهای خزری را در معرض انقراض قرار داده است.

همچنین هدایت سالانه میلیاردها مترمکعب انواع آلاینده ها و سموم کشاورزی جمعیت این گونه دریایی را به مخاطره انداخته است.

فوکها از نظر دیرین شناسی به نسل سوم زمین شناسی باز می گردند، طول این پستاندار دریایی در زمان بلوغ 160 سانتی متر و وزن آن 100 کیلوگرم است و در زندگی 50 ساله خود بیشتر به سواحل ایران نزدیک می شود.

طبق آمار تا یک قرن پیش، بیش از یک میلیون فوک در دریای خزر زندگی می کرد که این رقم در سالهای اخیر به حدود 100 هزار راس رسیده است.



دریای خزر دارای 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 نژاد از کمیاب ترین ماهیان جهان است.